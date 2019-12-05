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Без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике ищут в Бердске

10:45 05.12.2019 Фото: соцсети
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Наталья Кузнецова ушла из дома на улице Трудовой в Бердске. До настоящего момента её местонахождение неизвестно. Волонтеры вышли на поиски.

Без вести пропавшую худенькую женщину в сером пуховике ищут в Бердске
В Бердске разыскивают ушедшую из дома местную жительницу

Ориентировку на пропавшую женщину опубликовали волонтёры поисково-спасательного отряда «Маяк». Основные поиски ведутся в Бердске.

Как рассказал руководитель отряда Павел Злобин, женщина ушла из дома на улице Трудовой в Бердске. До настоящего момента её местонахождение неизвестно.

В ориентировке сказано, что Наталья Кузнецова невысокого роста — 156 см — худощавого телосложения. У женщины светло-русые волосы до плеч, но она собирает их в хвост. Глаза — серо-голубые.

Когда Наталью видели в последний раз, на ней были серый пуховик, чёрный свитер, синие джинсы, чёрные ботинки на толстой подошве.
Всех, кто видел или знает местонахождение женщины, просят позвонить по телефону полиции 112 или волонтёрам отряда 8 (951) 393-09-11.

Источник: Поисковый отряд «Маяк» г. Новосибирск

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