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Электронную трудовую книжку разрешили заводить россиянам

15:30 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Изменения затронут около 60 млн работников.

Электронную трудовую книжку разрешили заводить россиянам
У россиян появится возможность завести электронную трудовую книжку

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.

В соответствии с документом, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде.

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что «закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес-сообщество. Мы обсуждали его во время больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики. Возможности для перехода на «цифру» у компаний есть, а главное – этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников».

Источник: duma.gov.ru

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