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Повысят минимальную зарплату на 850 рублей в 2020 году россиянам

11:45 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Сейчас размер минимальной оплаты труда составляет 11 280 рублей. Расходы бюджетной системы на это составят 20,9 млрд рублей за год, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Повысят минимальную зарплату на 850 рублей в 2020 году россиянам
Госдума рассмотрит в основном чтении законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит во втором, основном чтении правительственный законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.

Согласно действующему законодательству, размер МРОТ составляет 11 280 рублей. Документом предлагается увеличить его на 7,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый ЦБ уровень инфляции в 2019 году (3,2-3,7%). По оценке Минтруда, повышение затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. При этом, с учетом применения сверх МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, МРОТ вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах страны до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Планируется, что расходы бюджетной системы на реализацию документа в 2020 году составят 20,9 млрд рублей, из которых 5,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

Ежегодно МРОТ устанавливают в размере 100% прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Этот показатель может варьироваться в зависимости от региона, но не должен быть ниже федерального.

Нижняя палата парламента также обсудит в первом чтении законопроект о праве осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи места жительства заключенного или его близких родственников. Помимо этого, документ устанавливает возможность направления осужденного в колонию, находящуюся в том субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников.

Источник: ТАСС

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