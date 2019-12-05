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Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске

12:15 05.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Три года здесь шло строительство, 40 тыс. евро присылал из итальянского посольства в Москве. Настоятель прихода Альфредо Фекондо рассказал, что пока служба идет только по воскресеньям. На входе установлена икона Святого Иосифа.

Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
Приход Святого Иосифа Римско-католической церкви приглашает на службу в Бердске

Можно прийти помолиться в загадочный католический собор в Бердске. Его строительство закончено и сделала внутренняя отделка. Приход назвали в честь Святого Иосифа Римско-Католической церкви. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал его настоятель Альфредо Фекондо.

Собор в Бердске достраивали три года. Католики Бердска обращались с вопросами, можно ли прийти на службу. «Курьер. Среда. Бердск» удалось узнать, что приход относится к Римско-католической Преображенской епархии.

— Приход работает. В воскресенье служба, пока только в этот день. Возможно, скоро сделаем в пятницу, — пояснил настоятель Альфредо Фекондо 4 декабря.

Напомним, что католический Собор пострадал от пожара в 2011 году. В 2016 году собрали часть денег на постройку нового храма. Осенью того же года начали возводить здание на прежнем месте. Но средств не хватало. Тогда поддержку оказало итальянское посольство в Москве, 40 тыс. евро собрали на благотворительном концерте. За два месяца выросли кирпичные стены. Но в июле 2018 строительство католического храма в Бердске было приостановлено. Что сделано в здании и проводятся ли службы, было неизвестно. Напомним, жители соседних домов говорили, что службы здесь все-таки ведутся.

Альфредо Фекондо уточнил, что приходить жителям можно по воскресеньям в 10.00 утра. Он подчеркнул, что ремонт в соборе доделали.

— Все есть. Остались мелочи, а так все в приходе сделано, — заметил Альфредо Фекондо с выраженным итальянским акцентом.

Над входом установили икону Святого Иосифа с младенцем. Теперь прийти помолиться могут все желающие католики.

Автор видео Алена Романцова

Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
Итальянец стал настоятелем загадочного католического собора в Бердске
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