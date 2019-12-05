В рубрику «Сообщи свою новость» написала Духанова Валерия:
— На парковке возле магазина КАФЕЛЬ, переулок Промышленный, 2А, найдена связка ключей. Вернем потеряшке. Телефон: 8-913-897-79-82.
Связку ключей нашли возле магазина «Кафель»
Вернем потеряшке. Ключи обнаружены в переулке Промышленном.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Духанова Валерия:
Спасибо за ваш голос
Boeing 777-300ER, 05 декабря 2019 11:25
Лучше выкинь от греха подальше. Хозяин найдётся и вместо благодарности настучит на тебя в ментовку, что ты, типа, с этим ключами сходил к нему домой и что-то там украл.
Аноним, 05 декабря 2019 12:51
По такому фото можно и дубликаты сделать! Зачем выложили...
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