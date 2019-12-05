Украли 1,6 млрд рублей на строительстве порта в Калининградской области

Подозреваемых в крупном хищении доставили в Петербург. Деньги исчезли при сооружении международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском.

Подозреваемых в крупном хищении при строительстве порта в Пионерском доставили в Петербург

Генеральный директор компании «Больверк», ее бывший гендиректор и заместитель генерального директора компании, которых ранее задержали по подозрению в хищении более 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, доставили в Петербург. Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, на данный момент всех троих допрашивают, обвинение им еще не предъявлено.

«Их доставили в Санкт-Петербург, сейчас допрашивают. Обвинение пока не предъявлено», — сказал собеседник агентства.

На 5 декабря запланировано решение вопроса о мере пресечения подозреваемым. Следствие намерено направить ходатайство о мере в Приморский районный суд Петербурга. Обыски в рамках уголовного дела о хищениях продолжаются, добавил источник.

По данным следствия, в декабре 2017 года компания «Больверк» заключила госконтракт с ФГУП «Росморпорт» на строительство «Международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области» на 7,4 млрд рублей. «Больверк» получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму 2,052 млрд рублей. Расходование на строительстве еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствием установлено, что деньги, поступившие от ФГУП «Росморпорт», «Больверк» направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области, некоторые из которых являются организованными группами, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, подозреваемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

По факту хищений следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудниками следственного управления совместно с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области проведены обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. Изъяты документация, ценности, денежные средства.

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажирооборот превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. метров, два причала общей длиной 725 метров. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта — 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году.

Источник: ТАСС