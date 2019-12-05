Пропали 13 человек и пострадали 29 при пожаре в колледже Одессы

По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. В момент пожара в здании находились более 400 человек.

При пожаре в колледже Одессы пострадали 29 человек

Число пострадавших во время пожара в Одесском колледже достигло 29 человек, местонахождение еще 13 человек пока не известно. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины по Одесской области.

«Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. В результате пожара погиб один человек, местонахождение 13 лиц уточняется. Пострадали 29 человек», — сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.

Крупный пожар в историческом здании Одессы, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с четвертого и пятого этажей. В момент пожара в здании находились более 400 человек. Спасателям удалось эвакуировать 40 человек. Пожар был локализован в среду около 15:00 мск на площади 4 тыс. кв. м.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Причины возгорания устанавливаются. 5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.

Источник: ТАСС