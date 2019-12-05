Крысы атаковали 9-этажку в центре Бердска

Бердчанка страшно испугалась, когда рядом с дверью в подъезде дома №1 по ул. Горького увидела молодых крыс. Зато грызуны женщину спокойно проигнорировали.

Наступили холода и крысы потянулись к теплу и кормовой базе жилых домов

Перепугалась не на шутку возле одного из подъездов дома №1 по ул. Горького жительница Бердска Евгения Супрунова. Рядом с входными дверями она увидела крыс.

Бердчанка не живет в этой девятиэтажке, но периодически приходит сюда. Бесстрашно гуляющих крыс она увидела впервые.

— Я когда увидела крыс, то очень испугалась, и даже перепарковалась на другое место. Заходить было страшно. Они сначала бегали возле дверей подъезда, а потом перебрались в закуток, где стоит мусорный бак. В домофон звонила с опаской. И по лестнице поднималась очень быстро. Когда выходила, то вместе со мной выходили жильцы. Мужчина остановился и спрашивает: «Кошка, что ли бегает?». Я говорю: да там крысы. И как в доказательство словам они вышли к подъезду. Несколько штук. Но небольшие. Видно из выводка. Кошмар. Зашел разговор о том, что нужно что-то делать. Но вот куда обращаться? Мне сейчас даже страшно подходить к подъезду. Видела по телевизору, как крысы нападают на людей. Ужас какой-то, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 5 декабря Евгений Супрунова.

Крысы бегают возле дома

Автор видео Евгения Супрунова



Так как жители многоэтажек платят деньги за обслуживание зданий и сооружений управляющей организации, то именно туда им нужно и обращаться по вопросу избавления от грызунов, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Бердске Виктор Матко.

— Управляющая компания объявляет торги или в частном порядке заключает договор с фирмой, которая выполняет работы по дезинфекции и дератизации. И в плановом порядке сотрудники специализированной фирмы приходят в дом и проводят необходимые работы по уничтожению грызунов — мышей и крыс. Если плановые мероприятия не достигли успеха, то в период зимнего заселения в теплые «квартиры» грызунов фирма проводит дератизацию чаще. Мероприятия могут включать в себя размещение приманок, ловушек, отпугивающих средств. Организаций, занимающихся дезинфекцией и дератизацией в Новосибирске, около 25, в Бердске — 3, — объяснил Виктор Матко.

По словам Виктора Николаевича, крысы представляют опасность для человека. Когда люди пытаются их поймать, они могут и укусить. К тому же грызуны являются переносчиками инфекционных заболеваний. В средние века они несли чуму. Также крысы и мыши передают бешенство. И ряд инфекционных заболеваний. Грызут пищевые продукты, кабели и проводку в домах.

Несколько лет назад на производственной площадке «Вега», где уже много лет не проводили дератизацию развелись крысы и перегрызли кабели связи. Организации лишились интернета.

Зоозащитники утверждают, что бездомные кошки, живущие в подвалах многоэтажек, защищают жителей от грызунов. Насколько они правы? — такой вопрос мы задали Виктору Матко.

— Это непрвильно. Кошки, живущие в подвалах, создают проблему для жителей. Они находятся на элементах инженерных сетей, и в теплоизолирующих слоях разводятся блохи. С уходом кошек на улицу, блохи начинают искать «корм» и поднимаются на первые этажи зданий. И кусают жителей. Нельзя забывать и о микроспории, поражении кожи. Кошечка выбежала на улицу, ребенок ее погладил и заразился, — подчеркнул главврач Центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, жительница дома №118 по ул. Красная Сибирь Елена пожаловалась на то, что в подвале соседнего дома замуровали кошек. Зоозащитники их всегда кормили. Раньше им давали ключи от подвала, но теперь отказывают. Нужно было немедленно спасать котов.

В УК объяснили, что зоозащитники, переживая за животных, не отдают себе отчет в том, что коты в клочья рвут тепловую изоляцию, а собственникам жилья приходится платить дополнительные деньги за восстановление при подготовке к зиме. Подвал дома обещали проверить и отдать котов зоозащитникам, в противном случае выпустить их на улицу.

Доведите крысу до стресса

Об уме и сообразительности крыс ходят легенды. А сколько поставили на них опытов, так просто не перечесть. Взять хотя бы вот такую историю. Несколько крыс посадили в ящик и поставили закупоренный сосуд с растительным маслом. Еду грызунам не давали. Разгрызть и перевернуть емкость с едой они не могли. Каково же было удивление ученых, когда они увидели то, что произошло, когда крысы окончательно оголодали. Им все таки удалось прогрызть пробку. Понятно, что масло лапками достать они не могли. Но они пустили в ход хвосты. По очереди залазили на сосуд, опускали хвост в масло и кормили тех, кто оставался внизу.

Крысы как вид появились задолго до человека.

Средняя продолжительность жизни крысы составляет около двух лет.

Крысы отлично плавают и умеют нырять.

При необходимости за день крыса может преодолеть расстояние до полусотни километров.

Крысы постоянно общаются друг с другом посредством ультразвука.

По примерным оценкам, крыс на Земле вдвое больше, чем людей.

Зубы у крыс растут в течение всей жизни.

У крыс отлично развито обоняние, что позволяет им чуять даже минимальные концентрации яда в еде.

Крысы подвержены стрессу и психическим потрясениям до такой степени, что они могут стать для них смертельными.

Крысы могут бояться щекотки и умеют смеяться, когда их щекочут.

Крысы, как и люди, видят сны.

Необъяснимый факт — крысы чуют опасность и массово покидают опасные зоны.

Крысы в состоянии прогрызать дыры в бетоне и железе.

Крысы умеют приспосабливаться к самым сложным условиям существования, их можно найти даже на заброшенных научно-исследовательских станциях в Антарктиде.

Стая диких крыс вполне способна нападать на добычу, превосходящую их по размерам в десятки раз, например, на собак.

Крысы умеют прыгать на высоту до двух метров.