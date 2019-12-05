Кот в ранце выбросил с 9-го этажа 7-летнюю девочку на Ямале

Девочка осталась жива благодаря сугробу. Девочка оделась и ждала мать, чтобы пойти гулять. Когда высунулась в окно, кот начал толкаться, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник.

На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота

Кот, которого семилетняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа посадила в ранец, стал причиной падения ребенка из окна квартиры на девятом этаже в сугроб, спасший ее жизнь, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил в понедельник об инциденте, произошедшем в выходные в Новом Уренгое, где семилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря сугробу.

По предварительным данным следствия, мама оставила ребенка в квартире, пообещав, что после ее возвращения они пойдут на прогулку. Девочка оделась и посадила любимого кота в ранец, который также надела на себя.

«Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в Новоуренгойскую городскую больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. «Травм, представляющих угрозы для жизни, не установлено. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в СУСК.

Источник: РИА Новости