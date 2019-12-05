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Кот в ранце выбросил с 9-го этажа 7-летнюю девочку на Ямале

14:00 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Девочка осталась жива благодаря сугробу. Девочка оделась и ждала мать, чтобы пойти гулять. Когда высунулась в окно, кот начал толкаться, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник.

Кот в ранце выбросил с 9 го этажа 7 летнюю девочку на Ямале
На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота

Кот, которого семилетняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа посадила в ранец, стал причиной падения ребенка из окна квартиры на девятом этаже в сугроб, спасший ее жизнь, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил в понедельник об инциденте, произошедшем в выходные в Новом Уренгое, где семилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже и осталась жива благодаря сугробу.

По предварительным данным следствия, мама оставила ребенка в квартире, пообещав, что после ее возвращения они пойдут на прогулку. Девочка оделась и посадила любимого кота в ранец, который также надела на себя.

«Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в Новоуренгойскую городскую больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. «Травм, представляющих угрозы для жизни, не установлено. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия», — добавили в СУСК.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Что с котом теперь?

барабашка, 05 декабря 2019 15:05
каша с кота в рюкзаке! а мать лишить прав, за такое отношение и несоблюдение правил для ребенка!я б на месте померла от такой новости
Аноним, 05 декабря 2019 15:12
"Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу."

Какая разница, что было в ранце, кот или ведро картошки, если человек головой не думает, не малый не старый? А кота нужно забрать из этой неадекватной семьи, пока на него ещё чего по страшнее не повесили!
Аноним, 05 декабря 2019 15:48
Теперь, чтобы не расследовать дела о самоубийствах и убийствах, СК будет сразу же обвинять домашних животных.

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