Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»



По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» портландцементы без минеральных добавок (ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н и ЦЕМ I 52,5Н) удостоены звания Лауреата, а портландцементы с минеральными добавками (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) – признаны Дипломантами. Эти марки продукции объявлены также победителями в номинации «Новинкой года».

Церемония награждения финалистов федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» проходила 29 ноября в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области. В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, генеральный директор ООО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий», Президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, и.о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» Ольга Морозова. Заслуженными наградами отмечены предприятия и организации, которые занимаются производством промышленных и продовольственных товаров, оказывают услуги населению.

Экспертная комиссия отметила, что продукция АО «Искитимцемент» отличается высоким качеством, удовлетворяет требованиям и ожиданиям потребителей. Основные марки добавочных и бездобавочных портландцементов хорошо известны как потребителям, так и членам жюри. Новинки ассортимента, выпуск которых освоен на предприятии перед началом строительного сезона-2019, удостоены особого внимания. Цемент класса 52,5Н отличается повышенными прочностными характеристиками, может использоваться при возведении железнодорожных, автомобильных мостов, виадуков и других особо важных объектов. Второй вид цемента – класс 32,5 В-Ш, с содержанием шлака до 35 процентов. Через 28 суток после заливки такой цемент набирает прочность до требуемых 32,5 МПа, повышенная же добавка шлака позволяет сделать его более пластичным, устойчивым к агрессивным средам, сульфатным водам, растворам. Он отлично подходит для закладки фундаментов и строительства дорог. Качество и характеристики новых видов цемента уже высоко оценены потребителями.

В ходе торжественной церемонии машинисту сырьевых мельниц АО «Искитимцемент» Оксане Шороховой вручен почетный знак «Отличник качества». Напомним, по условиям мероприятия, этой награды могут быть удостоены лучшие работники предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса.

«Стать лауреатом Всероссийского конкурса не только почетно, но и ответственно. Вместе с правом в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях, мы принимаем обязательства по дальнейшему обеспечению стабильности качественных показателей и поддержанию достигнутого высокого уровня потребительских свойств продукции, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Критериями оценки участников конкурса являются как качество, безопасность и потребительские свойства товаров, так и характеристики производства: система управления, внедрение энергосберегающих технологий, ресурсоэффективность и экологичность, маркетинговая политика. Наши показатели удостоены высокой оценки экспертов, и мы продолжим совершенствовать технологии, расширять ассортимент, осваивать новые методы работы, повышать конкурентоспособность продукции».

Стоит отметить, что предприятие ежегодно участвует в конкурсе Программы «100 лучших товаров России». Дважды – в 2018 и 2015 гг. — продукция была удостоена диплома Лауреата, а в 2014, 2016 и 2017 гг. становилось Дипломантом. Кроме этого, в 2017 году предприятию вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

