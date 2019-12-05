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Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

12:25 05.12.2019
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АО «Искитимцемент» в очередной раз подтвердило высокое качество своей продукции.

Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» портландцементы без минеральных добавок (ЦЕМ I 42,5Б, ЦЕМ I 42,5Н и ЦЕМ I 52,5Н) удостоены звания Лауреата, а портландцементы с минеральными добавками (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б и ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) – признаны Дипломантами. Эти марки продукции объявлены также победителями в номинации «Новинкой года».

Церемония награждения финалистов федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» проходила 29 ноября в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области. В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, генеральный директор ООО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий», Президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, и.о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области» Ольга Морозова. Заслуженными наградами отмечены предприятия и организации, которые занимаются производством промышленных и продовольственных товаров, оказывают услуги населению.

Экспертная комиссия отметила, что продукция АО «Искитимцемент» отличается высоким качеством, удовлетворяет требованиям и ожиданиям потребителей. Основные марки добавочных и бездобавочных портландцементов хорошо известны как потребителям, так и членам жюри. Новинки ассортимента, выпуск которых освоен на предприятии перед началом строительного сезона-2019, удостоены особого внимания. Цемент класса 52,5Н отличается повышенными прочностными характеристиками, может использоваться при возведении железнодорожных, автомобильных мостов, виадуков и других особо важных объектов. Второй вид цемента – класс 32,5 В-Ш, с содержанием шлака до 35 процентов. Через 28 суток после заливки такой цемент набирает прочность до требуемых 32,5 МПа, повышенная же добавка шлака позволяет сделать его более пластичным, устойчивым к агрессивным средам, сульфатным водам, растворам. Он отлично подходит для закладки фундаментов и строительства дорог. Качество и характеристики новых видов цемента уже высоко оценены потребителями.
В ходе торжественной церемонии машинисту сырьевых мельниц АО «Искитимцемент» Оксане Шороховой вручен почетный знак «Отличник качества». Напомним, по условиям мероприятия, этой награды могут быть удостоены лучшие работники предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса.

«Стать лауреатом Всероссийского конкурса не только почетно, но и ответственно. Вместе с правом в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях, мы принимаем обязательства по дальнейшему обеспечению стабильности качественных показателей и поддержанию достигнутого высокого уровня потребительских свойств продукции, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Критериями оценки участников конкурса являются как качество, безопасность и потребительские свойства товаров, так и характеристики производства: система управления, внедрение энергосберегающих технологий, ресурсоэффективность и экологичность, маркетинговая политика. Наши показатели удостоены высокой оценки экспертов, и мы продолжим совершенствовать технологии, расширять ассортимент, осваивать новые методы работы, повышать конкурентоспособность продукции».
Стоит отметить, что предприятие ежегодно участвует в конкурсе Программы «100 лучших товаров России». Дважды – в 2018 и 2015 гг. — продукция была удостоена диплома Лауреата, а в 2014, 2016 и 2017 гг. становилось Дипломантом. Кроме этого, в 2017 году предприятию вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Продукция АО «Искитимцемент» отмечена высшими наградами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

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