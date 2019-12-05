В рубрику «Сообщи свою новость» написала Централизованная Библиотечная Система Бердска:
— Приглашаем всех желающих, любителей поэзии, на финал поэтического конкурса \»Сорокинские чтения\», посвященные поэту-бердчанину А. Л. Сорокину. Просим поддержать юных участников — чтецов. Конкурс пройде 6 декабря, в 14:30 в Городском доме культуры (ул. Ленина, 31).
Приглашаем любителей поэзии на финал конкурса «Сорокинские чтения»
12:31 05.12.2019
Конкурс пройде 6 декабря, в 14:30 в Городском доме культуры (ул. Ленина, 31).
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Централизованная Библиотечная Система Бердска:
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