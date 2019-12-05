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Труп нашли под обломками взорвавшейся 4-этажки в Белгородской области

15:45 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Разрушенный взрывом газа дом будут сносить. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Труп нашли под обломками взорвавшейся 4 этажки в Белгородской области
При взрыве газа в доме под Белгородом повреждены восемь квартир

Как сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, спасатели завершили разбор завалов в пострадавшем доме. Под обломками нашли погибшего мужчину. Несколько человек пострадали.

Восемь из 12 квартир получили различные повреждения при взрыве газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

«По предварительной информации, повреждения получили восемь из 12 квартир. [Диагностический] комплекс «Струна» не планируется задействовать для обследования данного дома, поскольку ранее губернатор области сообщил, что дом, скорее всего, будут сносить», — сказал собеседник агентства.

Следственное управление СК РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека»).

Как сообщил на своей странице в Instagram в среду утром глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков, спасатели завершили разбор завалов в пострадавшем доме.

Источник: ТАСС

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