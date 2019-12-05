Медведь-шатун насмерть задрал пенсионера прямо в его доме в Иркутской области

Медведь- опасный хищник

Медведь в воскресенье напал на 66-летнего жителя Иркутской области. Задрал насмерть мужчину ночью прямо на веранде его дома, что стоит на окраине посёлка. Зверь разбил окно и залез в дом. Витимский окружает тайга. Ловили медведя-убийцу круглосуточно полицейские и охотники. У дома погибшего устроили засаду и оставили приманку для медведя.

— Мы вчера днём отправляли, один полицейский был, три охотника, где-то 500 метров туда выше этого домика, у нас же тут горы, они его подняли, видимо, с лёжки, и он ушёл туда в стланик. У меня там водозабор рядом с этим домишкой. На ночь оставил дежурить троих на водозаборе с автоматами. Утром пошли смотреть, он как раз на месте. Вернулся в этот дом, где человека загрыз. Чуть рассвело, и мы расправились с ним, можно так сказать, — говорит глава Витимского городского поселения Николай Балуткин.

Источник: vestiirk.ru