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Мошенник по фиктивным пограничным столбам водил мигрантов в Финляндию

14:30 05.12.2019 Фото: Игорь Зарембо/RIA Novosti archive, image #943200
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Четверо уроженцев Азии заплатили за нелегальный переход границы 10 тыс. евро. Всех поймали. Бутафорские столбы проводник сделал сам.

Мошенник по фиктивным пограничным столбам водил мигрантов в Финляндию
Государственная граница России неприкосновенна

Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.

Как сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в четверг, 28 ноября, в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего гражданина одной из стран СНГ.

Иностранцы договорились, что он переведет их через границу РФ и Финляндии за вознаграждение более чем в 10 тыс. евро.

При этом мужчина не планировал на самом деле выполнять обязательства. Он сам изготовил и установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и повел мигрантов.

Сначала проводник вел их по дорогам общего пользования, потом по проселочным, затем вокруг одного из озер Выборгского района. И лишь потом мигранты пришли в лес к месту назначения — «российско-финляндской границе».

Как отмечают российские пограничники, суд признал приезжих из Азии виновными в нарушении статьи КоАП о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Им всем назначены административные штрафы с принудительным выдворением за пределы РФ.

Проводнику грозит возбуждение уголовного дела по статье «мошенничество».

Источник: Интерфакс

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От редакции

Оригинальный способ поиметь деньги?

Смотрящий, 05 декабря 2019 15:08
Выведу за границы Бердска - по столбам РЭС :)
Аноним, 05 декабря 2019 15:30
Современного Ивана Сусанина - в тюрьму?!
За то, что он не из России деньги вывозил, а наоборот - в Россию с помощью мигрантов?

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