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Да будет свет: вместо тусклых фонарей у «Зимы-Лета» монтируют уличное освещение в Бердске

15:00 05.12.2019, Алена Романцова Фото: читательница Людмила
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Лунная «сияет», а окраина осталась без света. Бердчане давно ждут освещение на опасном участке. Также на месте работы ведет «Ростелеком».

Да будет свет: вместо тусклых фонарей у «Зимы Лета» монтируют уличное освещение в Бердске
Делают уличное освещение на углу «Зима-Лето» и ведет работы «Ростелеком» в Бердске

Еле светят фонари на углу «Зима-Лето» в Бердске. Но теперь появится настоящее уличное освещение. Столбы увидела жительница Бердска Людмила. А вскоре заметила, как здесь ведут работы специалисты «Ростелекома». Женщина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы уточнить, какие именно идут работы. Бердчане очень давно ждут уличное освещение.

Людмила рассказала, что сама ул. Лунная «вся сияет» — там хорошо работают фонари. Тогда как на перекрестке свет только от фонариков на заборе у спорткомплекса «Зима-Лето», которые еле-еле светят.

— Есть освещение только тротуара, который со стороны ул. Лунной. Но эти фонари «еле бздят», извините за выражение. Свет есть от уличных фонариков «Зимы-Лета». Тротуар упирается в ЛДС, нужно выходить на проезжую часть, идти по территории ледового дворца, а потом опять выходить на дорогу. При том, что абсолютно ничего не видно,- рассказала Людмила 5 декабря.

Директор «ГорСвета» Дмитрий Мышкин подтвердил, что в районе ЛДС  «Зима-Лето» делают уличное освещение. Почему одновременно работают сотрудники «Ростелекома»? Видимо, они ведут свои работы.

— Да, действительно, делают уличное освещение, — уточнил Дмитрий Николаевич 5 декабря «Курьер. Среда. Бердск».

Да будет свет: вместо тусклых фонарей у «Зимы Лета» монтируют уличное освещение в Бердске

Уличного освещения нет у ЛДС «Зима-Лето» Бердске

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