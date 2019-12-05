Да будет свет: вместо тусклых фонарей у «Зимы-Лета» монтируют уличное освещение в Бердске

Лунная «сияет», а окраина осталась без света. Бердчане давно ждут освещение на опасном участке. Также на месте работы ведет «Ростелеком».

Делают уличное освещение на углу «Зима-Лето» и ведет работы «Ростелеком» в Бердске

Еле светят фонари на углу «Зима-Лето» в Бердске. Но теперь появится настоящее уличное освещение. Столбы увидела жительница Бердска Людмила. А вскоре заметила, как здесь ведут работы специалисты «Ростелекома». Женщина обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», чтобы уточнить, какие именно идут работы. Бердчане очень давно ждут уличное освещение.

Людмила рассказала, что сама ул. Лунная «вся сияет» — там хорошо работают фонари. Тогда как на перекрестке свет только от фонариков на заборе у спорткомплекса «Зима-Лето», которые еле-еле светят.

— Есть освещение только тротуара, который со стороны ул. Лунной. Но эти фонари «еле бздят», извините за выражение. Свет есть от уличных фонариков «Зимы-Лета». Тротуар упирается в ЛДС, нужно выходить на проезжую часть, идти по территории ледового дворца, а потом опять выходить на дорогу. При том, что абсолютно ничего не видно,- рассказала Людмила 5 декабря.

Директор «ГорСвета» Дмитрий Мышкин подтвердил, что в районе ЛДС «Зима-Лето» делают уличное освещение. Почему одновременно работают сотрудники «Ростелекома»? Видимо, они ведут свои работы.

— Да, действительно, делают уличное освещение, — уточнил Дмитрий Николаевич 5 декабря «Курьер. Среда. Бердск».