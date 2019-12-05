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Набережную за счет выручки с высоток бизнесмен Илющенко обещал подарить Бердску

16:00 05.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Скорее всего, за это ему и отдали приоритет в аренде лакомого куска земли на побережье по сниженной цене. Прошло почти 15 лет. Высотки построены. Есть пароходы, аттракционы, бассейн — у предпринимателя. Набережной у города нет.

Набережную за счет выручки с высоток бизнесмен Илющенко обещал подарить Бердску
Бердский залив — одно из красивейших мест города

Неоднозначное мнение вызвала новость о письме в генпрокуратору на бизнесмена Илющенко, без продления договора арендующего земельные участки в районе Бердского залива у жителей Бердска. Хотя мало кто говорит, что это хорошо, что отдали в аренду бизнесу берег — хоть какой-то порядок, больше ругают власть — все раздали, к берегам не подойти. И совсем немногие знают, как получилось так, что хороший кусок прибрежной земли получил в аренду предприниматель Александр Илющенко. Депутат бердского горсовета депутатов Елена Белова очень хорошо помнит начало этой истории и, конечно, ее продолжение.

— Не думаю, что у мэра Александра Терепы был какой-либо злой умысел, когда Илющенко предоставили земельный участок. Этот участок был большим и единым — не только в районе берега, но и там, где построены многоэтажные дома. Илющенко выступал перед депутатами и все рассказывал. В первую очередь, он должен был построить набережную. И передать ее городу. Но он уверял депутатов, что финансов для того, чтобы построить набережную, у него нет. Поэтому просил, в первую очередь, возвести многоэтажные дома, часть прибыли с которых он пустит на обустройство набережной. Скорее всего, именно из-за обещанного меценатства цена на аренду земельного участка была занижена. Возможно, и договор аренды продлевали, что ждали, когда же в городе будет набережная, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена Белова.

Елена Викторовна предполагает, что в архивах горадминистрации сохранились сведения о первоначальных планах Илющенко, собственно, за счет которых он и стал арендатором. Обещания построить набережную для города были. Прошло 15 лет. Набережной нет.

Напомним, на комитете по промышленности и предпринимательству бердского горсовета рассматривали письмо от имени депутатов в генеральную прокуратуру на бизнесмена Илющенко, незаконно арендующего территорию берега Бердского залива. Таково мнение народных избранников. Аренда земли истекла в январе 2019 года, новый договор Александр Илющенко с бердской мэрией не заключал.

— Мы поднимали вопрос, что суды сейчас идут с Илющенко. Решением сессии Совета депутатов от имени всех жителей Бердска предлагается отправить письмо в генеральную прокуратуру. И попросить генерального прокурора взять под личный контроль ситуацию, которая возникла в городе в отношении земельных участков, расположенных в микрорайоне Северном, арендуемых предпринимателем Александром Илющенко, — отметил председатель депутатского комитета по промышленности Владимир Голубев.

В 2018 году Илющенко было отказано в аренде земельных участков без проведения торгов сроком на 10 лет.

Депутаты в своем обращении отметили, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неприятных последствий в связи с допущенными нарушениями Градостроительным законодательством РФ при возведение объектов недвижимости на набережной, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.

Необходимо дать правовую оценку действиям инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и регистрации права собственности, уверены депутаты. Предоставление подобного плана дало Илющенко возможность исключительного права аренды. А также приобрести в собственность земельные участки, отмечали народные избранники.

Данное письмо рассмотрят в юридическом отделе администрации, его изучит мэр Бердска Евгений Шестренин. Владимир Голубев познакомит с текстом все депутатские комитеты. Чтобы вынести вопрос на голосование на сессии депутатов.

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