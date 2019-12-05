Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска

Она расположится на месте бывшего «цыганского» барака на пересечении улиц Суворова и К. Маркса. Вместимость моечных — 30 человек. Старейшую баню на ул. Комсомольской снесли в конце ноября.

Совсем скоро на месте пустыря вырастет здание общественной бани

Общественную баню построят в 2020 году в центре Бердска.

Как рассказал на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству начальник УКС Антон Антонов, строительство бани обойдется в 11,5 млн рублей. Вместимость — 30 человек. Проект еще разрабатывают, отметил Антонов.

Это очень важно для людей, ведь в городе осталась только одна общественная баня, отметила депутат Елена Белова. И добавила, что участок на ул. Комсомольской, где снесли старую баню нужно было бы сохранить еще для одной бани.

Напомним, общественную баню построят на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. С весны 2016 года барак стоял пустым после того, как цыганская семья переехала в микрорайон Раздольный. Местные жители вздохнули с облегчением, когда барак расселили. Но тревога оставалась: пустой деревянный дом притягивал бомжей и детвору, которые могли устроить пожар.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Баню, построенную в 1955 году по ул. Комсомольская, 1, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации. Здание снесли в конце ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. рублей.

Открытие бани на ул. Суворова запланировано на сентябрь 2020 года.