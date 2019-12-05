07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска

17:15 05.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 3

Она расположится на месте бывшего «цыганского» барака на пересечении улиц Суворова и К. Маркса. Вместимость моечных — 30 человек. Старейшую баню на ул. Комсомольской снесли в конце ноября.

Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска
Совсем скоро на месте пустыря вырастет здание общественной бани

Общественную баню построят в 2020 году в центре Бердска.

Как рассказал на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству начальник УКС Антон Антонов, строительство бани обойдется в 11,5 млн рублей. Вместимость — 30 человек. Проект еще разрабатывают, отметил Антонов.

Это очень важно для людей, ведь в городе осталась только одна общественная баня, отметила депутат Елена Белова. И добавила, что участок на ул. Комсомольской, где снесли старую баню нужно было бы сохранить еще для одной бани.

Напомним, общественную баню построят на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. С весны 2016 года барак стоял пустым после того, как цыганская семья переехала в микрорайон Раздольный. Местные жители вздохнули с облегчением, когда барак расселили. Но тревога оставалась: пустой деревянный дом притягивал бомжей и детвору, которые могли устроить пожар.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Баню, построенную в 1955 году по ул. Комсомольская, 1, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации. Здание снесли в конце ноября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. рублей.

Открытие бани на ул. Суворова запланировано на сентябрь 2020 года.

Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ходите в общественную баню?

PSV, 05 декабря 2019 20:48
А как же баня на Советскоой
Аноним, 05 декабря 2019 21:16
Снести и построить многоэтажный дом.
Аноним, 06 декабря 2019 08:46
Очнулись . Все давно уже сделали .
Гость, 06 декабря 2019 10:06
Надо построить и сдать О-яну за 1200р/мес. Не, ну а чо?
Аноним, 06 декабря 2019 11:48
"Надо построить и сдать О-яну за 1200р/мес. Не, ну а чо?"
А вы сомневаетесь, что так и будет? Я в полной уверенности.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПодарить набережную с выручки от высоток обещал бизнесмен Илющенко Бердску 9
16:47 07-12-2019
Подарить набережную с выручки от высоток обещал бизнесмен Илющенко Бердску
Какой режим питания помогает худеть
16:37 07-12-2019
Какой режим питания помогает худеть
БердскПопросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров
16:27 07-12-2019
Попросил прощения у инвалидов за неудобный город и. о. мэра Бердска Владимир Захаров
Какие очки лечат близорукость
16:21 07-12-2019
Какие очки лечат близорукость
БердскСидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске 3
16:06 07-12-2019
Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева 1
16:00 07-12-2019
Труп задушенной бабушки показал на первом свидании девушке житель Киева
Умерло от отравления алкоголем более 5000 человек за 9 месяцев в России
15:45 07-12-2019
Умерло от отравления алкоголем более 5000 человек за 9 месяцев в России
Костылем забил насмерть ведьму пьяный житель Горного Алтая
15:40 07-12-2019
Костылем забил насмерть ведьму пьяный житель Горного Алтая
БердскПосле скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку-инвалиду в Бердске 14
15:37 07-12-2019
После скандала завполиклиникой обещала прислать психиатра к ребенку-инвалиду в Бердске
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта 2
15:30 07-12-2019
Жириновский: Запад считает россиян людьми второго сорта