Декабрьская капель зазвенела перед дождем в Бердске

Растаявший снег с крыши заливает стену 9-этажки в декабре

Днем 5 декабря столбик термометра в Бердске поднялся до положительной отметки. Стоит по-настоящему весенняя погода. С крыш капает. Снег тает.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая декада декабря обещает быть теплой. Ранее синоптики прогнозировали даже дождь на 6 декабря. Теперь обещают снег и плюсовую температуру. А дожди перенесли на 9 и 10 декабря.

В последующие дни вплоть до 12 декабря будет по-весеннему тепло — чуть ниже нуля. Лишь с 15 декабря температура упадет ниже 10-градусной отметки. Впрочем, по прогнозам синоптиков, весь декабрь будет теплым.