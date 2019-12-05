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Декабрьская капель зазвенела перед дождем в Бердске

15:15 05.12.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Синоптики обещают дождливую погоду 9 и 10 декабря. По-весеннему теплая температура продержится до середины месяца.

Декабрьская капель зазвенела перед дождем в Бердске
Растаявший снег с крыши заливает стену 9-этажки в декабре

Днем 5 декабря столбик термометра в Бердске поднялся до положительной отметки. Стоит по-настоящему весенняя погода. С крыш капает. Снег тает.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первая декада декабря обещает быть теплой. Ранее синоптики прогнозировали даже дождь на 6 декабря. Теперь обещают снег и плюсовую температуру. А дожди перенесли на 9 и 10 декабря.

В последующие дни вплоть до 12 декабря будет по-весеннему тепло — чуть ниже нуля. Лишь с 15 декабря температура упадет ниже 10-градусной отметки. Впрочем, по прогнозам синоптиков, весь декабрь будет теплым.

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