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Здоровье / Общество

Какие продукты вызывают мигрень и головную боль?

15:26 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Рис, злаки и бобовые считаются полезными, эти продукты рекомендуют во многих программах питания. Но мало кто знает, как они влияют на мозг человека.

Какие продукты вызывают мигрень и головную боль?

Рис провоцирует скачки уровня сахара в крови, и в целом плохо влияет на мозг и здоровье

Продукты играют важную роль в формировании общего самочувствия, здоровья, настроения. Какие продукты удивительным образом влияют на головной мозг, расскажем в статье. Вы будете поражены!

 

Очищенный рис

В этом продукте имеются быстрорастворимые углеводы, за счёт которых молекулы глюкозы тут же поступают в мозг. Это провоцирует скачки уровня сахара в крови, и в целом плохо влияет на мозг и здоровье.

Злаки

В злаках есть глютен, нужный им для прорастания. Но поедание такого продукта может вызвать панику и депрессию. Это происходит из-за того, что антитела к глютену атакует и важные для организма вещества.

Бобовые продукты

Считаются полезными, их рекомендуют во многих программах питания. Но мало кто знает, как этот продукт влияет на мозг. В бобовых имеются дубильные вещества, которые мешают усвоению природных минералов. Как итог — нарушение кровоснабжения мозга, анемия.

Сало

В данном продукте содержится арахидиновая кислота. Именно она играет важную роль в работе головного мозга. Благодаря её действию можно предотвратить болезнь Альцгеймера и другие нарушения когнитивных функций.

Твёрдый сыр

В составе есть тирамин — вещество, которое образуется в ходе распада белка и старения продукта. Он повышает кровяное давление и может вызвать мигрень.

Попкорн

В продукте есть золото, протеин, фосфор, железо и кремний. Не меньше пользы приносит кремний, который помогает бесперебойной работе нервной системы. Также полезен витамин В в составе данного продукта, который борется с депрессией и стрессом.
Источник: МедикФорум
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