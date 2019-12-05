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Здоровье / Общество

Почему опасно худеть в пожилом возрасте?

15:32 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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На 30% увеличивается риск ранней смерти при чрезмерном похудении в пожилом возрасте.

Почему опасно худеть в пожилом возрасте?
К темпам похудения важно подходить более осторожно в приклонном возрасте

Резкое похудение в среднем и пожилом возрасте оказалось связано с повышенным на 30% риском ранней смерти, выяснили китайские учёные.

Исследовав медицинские карты более чем 36 тысяч жителей США, учёные из Поднебесной выяснили, что для людей старше 47 лет с ожирением быстрое сбрасывание веса практически на треть повышало риск ранней смерти по самым разным причинам. Причём наибольшему риску подвергались люди, вес которых на протяжении всей жизни был избыточным, но которые в зрелости или в старости решили привести себя в форму и слишком поспешили с похудением. Таким образом, с возрастом связь между резкой потерей веса и повышенным риском преждевременной смерти становилась всё более очевидной. Конечно, это не значит, что лишний вес полностью оправдан. Однако к темпам похудения важно подходить более осторожно.

Источник: АиФ

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