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Здоровье / Общество

Кровь из носа: о каких серьезных заболеваниях говорит

15:48 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Эксперты не советуют укладывать больного на спину и запрокидывать голову, поскольку возрастает риск захлебнуться. Повторяющиеся и очень сильные выделения из носа являются сигналом для обращения к отоларингологу и терапевту.

Кровь из носа: о каких серьезных заболеваниях говорит
Кровь из носа может быть признаком серьезных заболеваний

Эксперты назвали болезни, на которые указывает идущая из носа кровь. Проблема может быть вызвана травмами и серьезными проблемами со здоровьем. Врачи считают, что носовое кровотечение сигнализирует о резких скачках давления, вегетососудистой дистонии, сердечно-сосудистых заболеваниях. Перепады атмосферного давления и температуры тоже могут вызвать повреждение капилляров. Проблема характерна для ломких сосудов, плохой свертываемости крови, дефицита витаминов C и К. Женщины чаще сталкиваются с кровотечением из-за гормональных сбоев. Эксперты не советуют укладывать больного на спину и запрокидывать голову, поскольку возрастает риск захлебнуться. Повторяющиеся и очень сильные выделения из носа являются сигналом для обращения к отоларингологу и терапевту.

Источник: Актуальные Новости

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