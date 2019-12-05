Двухлетний малыш отравился средством для мытья полов

Сильный ожог пищевода после употребления средства для мытья полов получил ребенок

В Петербурге ребенок возрастом два года случайно выпил средство, предназначенное для мытья полов. С отравлением малыша экстренно доставили в одну из детских больниц Северной столицы. Сотрудники полиции рассказали, что пациент поступил в медучреждение вчера, 4 декабря, около шести часов вечера. У ребенка диагностировали сильный ожог пищевода. Установлено, что двухлетний малыш является гражданином одной из среднеазиатских республик. В отношении 31-летней матери правоохранители составили административный протокол. Ей предстоит заплатить штраф размером до 500 рублей.

Источник: Актуальные Новости