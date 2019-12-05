Почему не стоит поощрять ребенка гаджетами?

Родители могут нанести вред ребенку, поощряя его видеоиграми или социальными сетями

Канадские ученые рассказали об опасности, которой могут грозить детям современные гаджеты, ставшие неотъемлемой частью жизни. Специалисты привели доводы, предостерегающие от поощрения ребенка соцсетями и видеоиграми, передает The New York Post. Канадские ученые обратили внимание на растущую проблему зависимости детей от современных гаджетов, а также подчеркнули, что беда кроется отчасти и в самом подходе родителей к выращиванию детей. Взрослые сами за собой не замечают повышенную привязанность к играм или общению в соцсетях, при этом требуя от ребенка поступать обратным образом. Кроме того, родители могут нанести вред ребенку, поощряя его видеоиграми или социальными сетями. Так зависимость можно только усилить, утверждают ученые. В этом случае эксперты провели аналогию со сладким, которое хоть и несет в себе вред для здоровья, но часто играет роль награды за хорошие поступки. В проведенном исследовании приняло участие 62 ребенка в возрасте от 1,5 до 5 лет, а также 68 родителей. Согласно сделанным наблюдениям, эксперты обнаружили, что в будни взрослые тратят на гаджеты около 2 часов, а на выходных и того больше. В свою очередь детей эти показатели составляют 1,5 и 2 часа соответственно. Отсюда последовал вывод, что ребенок подражает своим родителям, уделяя много времени гаджетам, потому требует от взрослых правильного примера.

Источник: Актуальные Новости