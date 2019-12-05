05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Шампанское предотвращает развитие слабоумия и провалов в памяти

16:19 05.12.2019 Фото: pxhere.com
0

5 основных причин, по которым не стоит отказывать себе в употреблении шампанского.

Шампанское предотвращает развитие слабоумия и провалов в памяти
Полость кожи наполняется антиоксидантами при употреблении шампанского

В Сети были названы пять основных причин, по которым не стоит отказывать себе в употреблении шампанского. Существует ряд научно обоснованных фактов пользы данного алкогольного напитка.

Первый довод о полезности шампанского говорит о том, что оно низкокалорийное. В одном бокале из двух винных типов содержится 135-200 калорий. При ведении подсчета стоит выбирать брют, поскольку это шампанское наименее калорийно.

Вторым доводом идет содействие предотвращению появления слабоумия и провалов в памяти. Британскими научными исследователями обнаружен факт, что употребление до трех бокалов шампанского еженедельно оказывает положительное влияние на мозговую деятельность.

Третьим фактом полезности виноградного алкогольного напитка указывают его отличное воздействие на состояние кожного покрова. Полость кожи наполняется антиоксидантами, а особые винные кислоты создают выравнивание тона кожи.

Четвертый довод идет о пользе для улучшения функционирования системы кровообращения. Несколько бокалов красного либо белого вина могут предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключительный пятый положительный факт о шампанском сообщает о том, что данный игристый алкогольный напиток помогает меньше употреблять спиртного. Происходит быстрое усвоение продукта организмом человека и его скорое приведение в состояние, помогающее расслабиться.

Источник : Актуальные Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите шампанское? Часто употребляете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Загадочные рисунки НЛО обследуют ученые в Краснодарском крае
16:24 05-12-2019
Загадочные рисунки НЛО обследуют ученые в Краснодарском крае
Шампанское предотвращает развитие слабоумия и провалов в памяти
16:19 05-12-2019
Шампанское предотвращает развитие слабоумия и провалов в памяти
Цена ОСАГО вырастет на 30%
16:15 05-12-2019
Цена ОСАГО вырастет на 30%
Почему не стоит поощрять ребенка гаджетами?
16:07 05-12-2019
Почему не стоит поощрять ребенка гаджетами?
Двухлетний малыш отравился средством для мытья полов
16:00 05-12-2019
Двухлетний малыш отравился средством для мытья полов
БердскНабережную за счет выручки с высоток бизнесмен Илющенко обещал подарить Бердску
16:00 05-12-2019
Набережную за счет выручки с высоток бизнесмен Илющенко обещал подарить Бердску
Кровь из носа: о каких серьезных заболеваниях говорит
15:48 05-12-2019
Кровь из носа: о каких серьезных заболеваниях говорит
Труп нашли под обломками взорвавшейся 4-этажки в Белгородской области
15:45 05-12-2019
Труп нашли под обломками взорвавшейся 4-этажки в Белгородской области
Боль и отек после ушиба снимет капуста
15:43 05-12-2019
Боль и отек после ушиба снимет капуста
БердскБывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район 2
15:42 05-12-2019
Бывший и. о. мэра Бердска Андрей Михайлов возглавил Новосибирский район