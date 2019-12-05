Шампанское предотвращает развитие слабоумия и провалов в памяти

5 основных причин, по которым не стоит отказывать себе в употреблении шампанского.

Полость кожи наполняется антиоксидантами при употреблении шампанского

В Сети были названы пять основных причин, по которым не стоит отказывать себе в употреблении шампанского. Существует ряд научно обоснованных фактов пользы данного алкогольного напитка.

Первый довод о полезности шампанского говорит о том, что оно низкокалорийное. В одном бокале из двух винных типов содержится 135-200 калорий. При ведении подсчета стоит выбирать брют, поскольку это шампанское наименее калорийно.

Вторым доводом идет содействие предотвращению появления слабоумия и провалов в памяти. Британскими научными исследователями обнаружен факт, что употребление до трех бокалов шампанского еженедельно оказывает положительное влияние на мозговую деятельность.

Третьим фактом полезности виноградного алкогольного напитка указывают его отличное воздействие на состояние кожного покрова. Полость кожи наполняется антиоксидантами, а особые винные кислоты создают выравнивание тона кожи.

Четвертый довод идет о пользе для улучшения функционирования системы кровообращения. Несколько бокалов красного либо белого вина могут предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Заключительный пятый положительный факт о шампанском сообщает о том, что данный игристый алкогольный напиток помогает меньше употреблять спиртного. Происходит быстрое усвоение продукта организмом человека и его скорое приведение в состояние, помогающее расслабиться.

Источник : Актуальные Новости