Загадочные рисунки НЛО обследуют ученые в Краснодарском крае

Загадочные рисунки — не редкость, на полях Краснодарского края

Соколовское Гулькевичского района в Краснодарском крае. Сейчас специалисты изучают рисунки с целью установить причины их происхождения. Странные узоры посреди поля из примятых колосьев пшеницы обнаружил житель города Кропоткин. Загадочные рисунки, или как их называют пиктограммы, не редкость для этой местности. Для изучения выявленной аномалии в село Соколовское были направлены специалисты отделения русского географического общества города Армавира. По словам ученых, было обнаружено девять подобных кругов на открытой местности. Интересным является тот факт, что один из кругов находиться в очень оживленном месте, а именно поблизости автодороги Ростов-Баку. Специалисты рассказали о некоторых особенностях, обнаруженных рисунков. Удивительным оказалось отсутствие живых организмов рядом с кругами, внутри них самих ученые выявили пониженный радиационный фон. В центре самого большого круга специалисты обнаружили входное отверстие диаметром 10 см и глубиной 30-35 см. Самый широкий круг диаметром более 20 метров, а колосья пшеницы уложены по часовой стрелке. Ученые предполагают, что выявленные рисунки могли появиться в результате зависания неопознанного летающего объекта (НЛО) над землей.

Источник: Актуальные Новости