За нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье будут судить жителя Бердска

11-классницу после торжественной линейки избил неизвестный в подъезде ее дома. Отца пока не известили об итогах судебно-медицинской экспертизы и предстоящем процессе. Но дело уже передали в мировой суд.

Мужчина напал на школьницу 1 сентября в Бердске

Будут судить как уголовника мужчину, напавшего на 17-летнюю девушку после школьной линейки 1 сентября 2019 года в Бердске. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, по итогам проверки дело квалифицировано по уголовной статье.

Напомним, что отец школьницы Иван Почевалов не надеялся на полицию и собирался идти убивать мужчину или идти в суд. Он сам нашел подозреваемого, узнал его фамилию и даже адрес проживания. Он передал данные и видео из соседнего магазина в полицию города. Вскоре нападавший признался.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области отметили, что по закону не могут сообщить детальную информацию по статье. Отметили лишь, что дело передано в суд.

— Документы проверки собраны и переданы в мировой суд города Бердска, — сказала дежурный офицер 4 декабря.

«Курьер. Среда. Бердск» узнавал в мировом суде и прокуратуре города, по какой именно статье будут судить нападавшего. Но у них такой информации не удалось найти.

Отец девочки Иван Почевалов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что ему пока никто не сообщал о предстоящем суде.

— Нас даже не оповестили об итогах судебно-медицинской экспертизы, — уточнил Иван 5 декабря.

Как только «Курьер. Среда. Бердск» станет известна статья, по которой полицейские квалифицировали избиение ребенка, мы опубликуем информацию. Читайте продолжение в ближайшее время.