Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье

Во время охоты из огнестрельного оружия был застрелен 37-летний местный житель, после чего тело мужчины исчезло, а обнаружили его лишь спустя некоторое время. Следствие полагает, что сначала свидетеля избивали при допросе.



Двух полицейских, подозреваемых в избиении свидетеля убийства в Приморье, взяли под стражу. Решение по третьему фигуранту дела о превышении должностных полномочий пока не принято, сообщает ИА PrimaMedia.

«По ходатайству следователя в отношении двух полицейских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий сотрудник МО МВД «Кавалеровский» задержан, решение по нему не принято.», — уточнили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Ранее было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении трех полицейских, которых подозревают в избиении свидетеля убийства в отделении МВД «Кавалеровский» Приморского края.

«С 26 по 28 октября 2019 года в помещении отдела полиции в пгт Кавалерово сотрудники полиции применили недозволенные методы расследования к местному жителю, ставшему очевидцем ранее совершенного преступления в селе Зеркальное Кавалеровского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны сотрудников МО МВД «Кавалеровский», по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — заявили в СУ СК России по Приморью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ночью 25 октября 2019 года в лесном массиве в окрестностях села Зеркальное Кавалеровского района произошло загадочное убийство. Во время охоты из огнестрельного оружия был застрелен 37-летний местный житель, после чего тело мужчины исчезло, а обнаружили его лишь спустя некоторое время. Было возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы. Но родственники убитого и свидетель настаивают, что следствие всячески затягивается и должным образом не ведется.

«В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий место нахождения тела потерпевшего установлено. Вместе с тем, в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося и установление лиц, причастных к совершению преступления. В рамках расследования уголовного дела отрабатываются различные версии случившегося, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — отмечается в сообщении следственного управления.

Свою картину событий представляют родные убитого и местные жители. По их словам, в этом деле много несостыковок, а к убийству «могут быть причастны оперуполномоченные МОМВД «Кавалеровский» и их родственники». Как рассказал брат убитого корр. ИА PrimaMedia, главного свидетеля (который является племянником убитого) держали в отделении полиции трое суток.

«За это время ему не предъявили каких-то обвинений, били, заливали водку, надевали пакет и оставили в зимнем лесу на два часа пристегнутым к дереву. Выбивали показания, что он сам причастен к убийству», — заявил родственник.

Побои родственники зафиксировали, а сам единственный свидетель, опасаясь за свою жизнь «ушел в тайгу».

Тогда прокуратура края начала проверку по факту превышения должностных полномочий. Позднее в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что на опрос по подозрению в причастности к безвестному исчезновению 37-летнего жителя села Зеркальное был приглашен 20-летний кавалеровец. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Родственники же настаивают, что наркотическое опьянение было зафиксировано у брата основного свидетеля, а вот сам свидетель был «чист».

Источник: primamedia.ru