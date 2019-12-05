ФБК Навального обнаружил полеты жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн

Согласно опубликованной на сайте правительства информации, супруга премьер-министра Светлана Медведева ничего не заработала в 2018 год.

Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод авторы расследования сделали, сопоставив публичные сообщения о поездках Медведевой и данные о полетах борта, которые были взяты у сайтов, отслеживающих перемещения воздушных судов.

Как пишет ФБК, нынешний владелец этого лайнера – зарегистрированная в Белизе IF COMPANY LIMITED. Компания с таким названием (без указания места регистрации) указана на сайте flightaware.com, предоставляющем информацию о полетах. ФБК утверждает, что этот офшор купил лайнер в декабре 2017 г. у другого офшора – TEKSER MANAGEMENT LIMITED, который в свою очередь до сентября 2018 г. был в списке аффилированных лиц ВТБ. В открытых источниках информации о сделке нет, но TEKSER MANAGEMENT LIMITED – действительно прежний собственник лайнера.

IF COMPANY LIMITED также является владельцем Bombardier Global 6000, которым, как говорится в опубликованном в понедельник расследовании ФБК, пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде. Этот вывод также был сделан на основе открытых данных о поездках журналистки и информации о перемещениях самолета с бортовым номером. Сама Аскер-заде после публикации расследования написала на своей странице в Instagram, что «заказала рекламу популярному блогеру».

Согласно опубликованной на сайте правительства информации, Светлана Медведева ничего не заработала в 2018 г.

«Ведомости» направили запросы в ВТБ и пресс-секретарю премьера Олегу Осипову. Навальный в своем видеообращении призвал журналистов задать Дмитрию Медведеву вопрос о самолете его жены и стоимости полетов во время интервью премьера 20 каналам, которое запланировано на 5 декабря. Через полтора часа Навальный написал в Twitter, что с ФБК связались представители телеканала RT и пообещали задать вопрос. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала «Ведомостям», что корреспондент телеканала не будет присутствовать на интервью Медведева и Навальному она не звонила.

Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян @M_Simonyan и подтвердила, что завтра на пресс-конференции Медведева, представитель канала @RT_russian задаст вопросы, касающиеся #СамолетСветланыМедведевой и даже уточнила как их правильно сформулировать. — Alexey Navalny (@navalny) 4 декабря 2019 г.

Источник: Ведомости