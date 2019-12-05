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ФБК Навального обнаружил полеты жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн

16:45 05.12.2019 Фото: Википедии
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Согласно опубликованной на сайте правительства информации, супруга премьер-министра Светлана Медведева ничего не заработала в 2018 год.

ФБК Навального обнаружил полеты жены Медведева на бизнес джете за $50 млн
Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждает, что Светлана Медведева, супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева, пользовалась в 2012–2018 гг. частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн. Такой вывод авторы расследования сделали, сопоставив публичные сообщения о поездках Медведевой и данные о полетах борта, которые были взяты у сайтов, отслеживающих перемещения воздушных судов.

Как пишет ФБК, нынешний владелец этого лайнера – зарегистрированная в Белизе IF COMPANY LIMITED. Компания с таким названием (без указания места регистрации) указана на сайте flightaware.com, предоставляющем информацию о полетах. ФБК утверждает, что этот офшор купил лайнер в декабре 2017 г. у другого офшора – TEKSER MANAGEMENT LIMITED, который в свою очередь до сентября 2018 г. был в списке аффилированных лиц ВТБ. В открытых источниках информации о сделке нет, но TEKSER MANAGEMENT LIMITED – действительно прежний собственник лайнера.

IF COMPANY LIMITED также является владельцем Bombardier Global 6000, которым, как говорится в опубликованном в понедельник расследовании ФБК, пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде. Этот вывод также был сделан на основе открытых данных о поездках журналистки и информации о перемещениях самолета с бортовым номером. Сама Аскер-заде после публикации расследования написала на своей странице в Instagram, что «заказала рекламу популярному блогеру».

Согласно опубликованной на сайте правительства информации, Светлана Медведева ничего не заработала в 2018 г.

«Ведомости» направили запросы в ВТБ и пресс-секретарю премьера Олегу Осипову. Навальный в своем видеообращении призвал журналистов задать Дмитрию Медведеву вопрос о самолете его жены и стоимости полетов во время интервью премьера 20 каналам, которое запланировано на 5 декабря. Через полтора часа Навальный написал в Twitter, что с ФБК связались представители телеканала RT и пообещали задать вопрос. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сказала «Ведомостям», что корреспондент телеканала не будет присутствовать на интервью Медведева и Навальному она не звонила.

Источник: Ведомости

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От редакции

Им все можно?

екатерина, 05 декабря 2019 17:44
НВР:конечно,все можно.и с каждым годом наши господа-правители позволяют себе все больше и больше воровать,продавать и унижать весь народ России.
Аноним, 05 декабря 2019 19:51
В марте надо было думать. Ешьте с булочкой
Аноним, 05 декабря 2019 20:44
Зачем мне среднестатистическому бердскому слесарю эта информация?
Аноним, 05 декабря 2019 21:52
Чтоб было о чем поговорить в слесарке
Поросёнок Пётр, 05 декабря 2019 20:47
Опять этот Навальный! Как он не понимает, что Россия-страна великих возможностей! Она даёт человеку шанс в полной мере раскрыть свои способности, только в нашей стране не служа в армии и не имея военного образования, можно стать генералом армии и министром обороны за одно, только в нашей стране журналист-филолог-философ может стать главным по космосу, ну, а уж нигде не работая, почти ежедневно пользоваться личным бизнес джетом Bombardier Global Express 5000, это сам бог велел! Тем более, Светлана Владимировна Медведева человек набожный, постоянно по святым местам летает и к святым образам прикладывается, неужели россиянам жалко своих налогов на это святое дело? Не будьте такими чёрствыми душами и храни вас бог!
Аноним, 06 декабря 2019 09:27
А может и правда она нам чуду наколдует???Экономическую,социальную,справедливую!!!

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