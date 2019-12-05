Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом

Эксперты Всемирного банка (ВБ) выяснили, что за период с 2000 по 2017 год типичный россиянин стал существенно богаче. Тем не менее его благосостояние сильно отстает от уровня жителей развитых стран. Эту информацию организация опубликовала в своем докладе.
«Типичный гражданин России в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Однако это значение составляет лишь около четверти от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР», — сказано в документе.
ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 30 наиболее экономически развитых государств со всего мира.
С помощью критерия «богатство» ВБ рассчитывает получить более качественную оценку экономики. Этот показатель включает в себя чистые иностранные активы, а также произведенный, человеческий и природный капитал. В организации считают, что полученные результаты будут точнее отражать реальную ситуацию, чем традиционная оценка ВВП.
Организация отметила, что в 2000–2017 годах богатство на каждого гражданина РФ росло в разы быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. Однако резкое увеличение роста в начале временного отрезка в последние годы значительно снизилось. По мнению организации, это связано с застоем в росте человеческого капитала, а также с сокращением нефтегазового богатства.
«Прирост общего процветания в России, который был весьма значительным в годы экономического бума (в 2000 годах — прим. ред.), в последние годы сокращался», — заключил ВБ после исследования динамики двух показателей всеобщего процветания.
К этим показателям относится рост медианного дохода и рост доходов наименее обеспеченных 40% населения — и тот и другой замедлили свой рост в последние годы.
Источник: 360tv.ru
сейчас средненько живем, а хотим лучше
Возьмём статистику по российским долларовым миллиардерам.
В 2000 году их не было вообще, было несколько миллионеров, чутка подраззорившаяся в кризис ельцинская "семибанкирщина", список миллиардеров Форбс обходился без россиян.
И возьмём 2019 год, количество долларовых миллиардеров перевалило за сотню! А долларовые миллионеры приближаются к 300 000 человек. Вот собственно и ответ на извечный вопрос, кому на Руси жить хорошо?
Примерно трём стам тысячам человек, это каков процент от общего количества россиян, лень считать? Причём большая их часть, конечно предпочитает жить вовсе не в России, но, это всё мелочи жизни, главное, что жить становится лучше, жить становится веселее, а впереди нас ждёт прекрасное будущее, которое будет ещё лучше, как обещает нам наша партия и лучезарный вождь
Дополнили бы статистику во сколько раз с 2000 по 2017 увеличился разрыв в доходах между электоратом и небожителями и картина маслом ( на сколько обнищали)
Так что сравнение ваше, знаток истории, пустышка.
какие перспективы сейчас? особенно у молодежи и предпенсионеров ...молодежь рвется из страны ...многие предпенсионеры не могут найти достойную работу - возраст все таки накладывает ограничения по здоровью...официально в стране 20 млн с хвостиком бедных, но те же сми пишут о зарплате в 20 тыр как обычной для более 70 млн россиян ...но 20 тыс это на прожитие, а не на развитие ..достойная зарплата та, которая не только позволяет не тревожиться о текущих расходах, но и откладывать и развиваться ...Многие себе могут такое позволить? Общество настолько расколото по доходам, что говорить в этих условиях о патриотизме это верх лицемерия ...
Например: у человека средне-специальной образование электрика и пол-года опыта работы на стройку, а он уже требует зарплату не менее 50 тысяч, потому что купил в прошлом месяце айфон и еще пол-года назад влез в ипотеку, а еще его девушка хочет в тайланд слетать на новый год. То есть на меньшее ему теперь тупо не прожить.
А когда оказывается что для него есть зарплаты только максимум в 30, то он начинает ныть и жаловаться на страну и правительство, которое не дает ему жить так, как он хочет.
в фирмах типа газпрома - основные деньги к нам приходят именно от продажи нефти и газа, в банковской сфере - и то не у всех, а у людей хотя бы средних должностей, айтишники - если компаниях тоже работают в приличных ..рАзвитых отраслей у нас раз=два и обчелся ..где то в роскосмосе и оборонке... сколько людей в % от всего населения могут захватить эти отрасли? Основная масса населения в эти отрасли , увы, не попадает... при нашей примитивной донельзя ресурсной экономике другие отрасли напрочь убиты , убиты дышат на ладан .. и куда основной массе людей пойти работать?
второй момент - Кажется, что с доходов работника удерживается только 13% — налог на доходы. Но на самом деле, в бюджет поступает значительно бОльшая сумма:
будь ты хоть электриком, хоть сварщиком, хоть крановщиком, хоть экономистом.
Но разумеется дело в квалификации - будучи посредственным электриком, да еще прибухивающим, не жалуйся что у тебя зарплата в 10 раз меньше чем у работящего коллеги с опытом.
Но еще конечно от территориального места, конкуренции и самой профессии зависит: будь ты хоть 7 пядей во лбу, но уборщицей или водителем маршрутки - на большие зарплаты рассчитывать никак не получится
фонд соц.страхования - 2,9%
в медицинский фонд -5,1%
Другими словами, помимо очевидных 13% еще 34% уходит со средств работодателя. Который и занижает нам зарплату на эту сумму..Но главная причина бедности - это примитивная добывающая экономика..Бюджет захлебывается от денег, а вкладывать деньги в высокотехнологичные отрасли, в более сложный тип экономики наверху не хотят .им проще распродавать ресурсы и набивать свои карманы, попутно увеличивая цены,штрафы, ндс-налоги на народ...Если им всё хорошо, то зачем трепыхаться, проводить модернизацию экономики ? даже про импортозамещение уже заткнулись, потому что у нет такой материально технической базы, нет даже станкостроения, мозги стараются сбежать из страны ...Вот так и живем дальше, в ожидании трансферта - если очень повезет России, то появится свой Ли Куань, победивший коррупцию и воровство...пока кто то не решит вопрос с олигархами, другой экономики в России не будет, только деградирующая ..какая экономика , такие и зарплаты..
Если вы о зарплатах большинства рабочих и служащих, то да. Несмотря на добросовестность и нормальное качество нашей работы, наши зарплаты грошовые. А если вы про зарплаты армии чиновников и слуг народа, то их зарплаты не соответствуют уровню той экономики, про которую вы говорите. Тем более, что часть из них и работает так себе, спустя рукава и не обращая внимание на законы и прочие обязанности. Так что зарплата зарплате рознь, в нашей великой стране с особым путем развития. Богатство природных ресурсов которой составляет 40 процентов от мирового, а население менее двух. Ну это так, к слову. Ведь считать то мы умеем.