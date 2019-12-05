Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом

Тем не менее его благосостояние сильно отстает от уровня жителей развитых стран. Но в 2000–2017 годах богатство на каждого гражданина РФ росло в разы быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода.

Типичный россиянин стал почти в два раза богаче, чем в 2000 году

Эксперты Всемирного банка (ВБ) выяснили, что за период с 2000 по 2017 год типичный россиянин стал существенно богаче. Тем не менее его благосостояние сильно отстает от уровня жителей развитых стран. Эту информацию организация опубликовала в своем докладе.

«Типичный гражданин России в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Однако это значение составляет лишь около четверти от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР», — сказано в документе.

ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 30 наиболее экономически развитых государств со всего мира.

С помощью критерия «богатство» ВБ рассчитывает получить более качественную оценку экономики. Этот показатель включает в себя чистые иностранные активы, а также произведенный, человеческий и природный капитал. В организации считают, что полученные результаты будут точнее отражать реальную ситуацию, чем традиционная оценка ВВП.

Организация отметила, что в 2000–2017 годах богатство на каждого гражданина РФ росло в разы быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. Однако резкое увеличение роста в начале временного отрезка в последние годы значительно снизилось. По мнению организации, это связано с застоем в росте человеческого капитала, а также с сокращением нефтегазового богатства.

«Прирост общего процветания в России, который был весьма значительным в годы экономического бума (в 2000 годах — прим. ред.), в последние годы сокращался», — заключил ВБ после исследования динамики двух показателей всеобщего процветания.

К этим показателям относится рост медианного дохода и рост доходов наименее обеспеченных 40% населения — и тот и другой замедлили свой рост в последние годы.

Источник: 360tv.ru