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Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом

17:00 05.12.2019 Фото: pixabay.com
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Тем не менее его благосостояние сильно отстает от уровня жителей развитых стран. Но в 2000–2017 годах богатство на каждого гражданина РФ росло в разы быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода.

Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом
Типичный россиянин стал почти в два раза богаче, чем в 2000 году

Эксперты Всемирного банка (ВБ) выяснили, что за период с 2000 по 2017 год типичный россиянин стал существенно богаче. Тем не менее его благосостояние сильно отстает от уровня жителей развитых стран. Эту информацию организация опубликовала в своем докладе.

«Типичный гражданин России в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Однако это значение составляет лишь около четверти от показателя богатства типичного жителя стран ОЭСР», — сказано в документе.

ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 30 наиболее экономически развитых государств со всего мира.

С помощью критерия «богатство» ВБ рассчитывает получить более качественную оценку экономики. Этот показатель включает в себя чистые иностранные активы, а также произведенный, человеческий и природный капитал. В организации считают, что полученные результаты будут точнее отражать реальную ситуацию, чем традиционная оценка ВВП.

Организация отметила, что в 2000–2017 годах богатство на каждого гражданина РФ росло в разы быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода. Однако резкое увеличение роста в начале временного отрезка в последние годы значительно снизилось. По мнению организации, это связано с застоем в росте человеческого капитала, а также с сокращением нефтегазового богатства.

«Прирост общего процветания в России, который был весьма значительным в годы экономического бума (в 2000 годах — прим. ред.), в последние годы сокращался», — заключил ВБ после исследования динамики двух показателей всеобщего процветания.

К этим показателям относится рост медианного дохода и рост доходов наименее обеспеченных 40% населения — и тот и другой замедлили свой рост в последние годы.

Источник: 360tv.ru

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От редакции

Вы богатый человек?

Аноним, 05 декабря 2019 17:15
в 2000 мы были просто нищими
сейчас средненько живем, а хотим лучше
1, 05 декабря 2019 21:02
Случайно диз поставил. Полностью поддерживаю!
Аноним, 05 декабря 2019 17:21
Что-то не очень видно богатство
Поросёнок Пётр, 05 декабря 2019 20:33
Да бросьте, как не видно-то? Это всякая оппозиция постоянно врёт, что в России всё плохо.
Возьмём статистику по российским долларовым миллиардерам.
В 2000 году их не было вообще, было несколько миллионеров, чутка подраззорившаяся в кризис ельцинская "семибанкирщина", список миллиардеров Форбс обходился без россиян.
И возьмём 2019 год, количество долларовых миллиардеров перевалило за сотню! А долларовые миллионеры приближаются к 300 000 человек. Вот собственно и ответ на извечный вопрос, кому на Руси жить хорошо?
Примерно трём стам тысячам человек, это каков процент от общего количества россиян, лень считать? Причём большая их часть, конечно предпочитает жить вовсе не в России, но, это всё мелочи жизни, главное, что жить становится лучше, жить становится веселее, а впереди нас ждёт прекрасное будущее, которое будет ещё лучше, как обещает нам наша партия и лучезарный вождь
Аноним, 05 декабря 2019 20:41
По сравнению с Африкой мы впереди планеты
1, 05 декабря 2019 21:04
Ага, температура на улице - 1! Мы уже упали ниже Зимбабве и Ботсваны!! Что за страна то у нас такая!!!
Аноним, 05 декабря 2019 20:44
Опять среднюю температуру посчитали и то до Молдавии не дотянули.
Дополнили бы статистику во сколько раз с 2000 по 2017 увеличился разрыв в доходах между электоратом и небожителями и картина маслом ( на сколько обнищали)
Сарказм, 05 декабря 2019 21:20
Конечно богаче. Полный кошелёк уже пустых кредиток, плюс ипотека, плюс платная медицина. Полные магазины жратвы, охриненная коммуналка. А раньше то мы были нищие?!
Аноним, 05 декабря 2019 22:58
Да конечно стали богаче, коль красную икру за ненадобностью тоннами сжигаем!
С. Кубышев, 06 декабря 2019 08:37
По сравнению с 2000-м годом, россияне почти в два раза стали богаче. Что-то незаметно, господа счетоводы. В начале нулевых, при зарплате две тысячи, я платил за квартиру 300-350 рублей. Сейчас при зарплате в 20 тысяч рубликов, плачу четыре тысячи. Да и цены на различные товары и услуги, были примерно в десять раз ниже сегодняшних. Ну и где же ихнее двухкратное богатство? Считать то они умеют, господа мошенники? А, извините. Не мошенники, а высокопрофессиональные специалисты Всемирного банка. Вот только непонятно. Чей это банк, какой страны, и для какой цели наша власть к нему аппелирует?
Аноним, 06 декабря 2019 08:49
Да капиталисты лучше её сожгут, чем цены снизят...
Аноним, 06 декабря 2019 09:22
Ох представляю как "соловушка"орал бы на "порося"нашего!!!Мол проплачен ты хрюн пиндосами,родину не любишь,политику ведущей всех в рай едрисии не одобряш и непонимаш...А счастье?Оно не продается,и у каждого свое!!!
Аноним, 06 декабря 2019 09:42
Какой-то пересказ советских передовиц...Скучно товарищи. Главное, охотно повелись на фото неряшливого селянина с похмелья.
Аноним, 06 декабря 2019 10:44
а ля 70-80 годы в принципе у нас все есть а это где в закромах родины .А где закрома это уже гос тайна.
Аноним, 06 декабря 2019 11:34
В 70-80, если вы не в курсе, зерно в закрома закупалось у буржуев (недорезанных,естественно):"Хронической зависимость СССР от импорта продовольствия стала с 1972 года. В том году из СССР был экспортирован всего 1 млн тонн зерна, а импортировано — 23 млн тонн. Особенно переломными стали в этом отношении 1975 и 1979 годах, когда хлебный экспорт упал практически до нуля, в то же время было закуплено соответственно 27 млн (по другим данным — 22 млн) и 31 млн тонн зерна".
Так что сравнение ваше, знаток истории, пустышка.
Аноним, 06 декабря 2019 11:28
один из признаков успеха в жизни - это наличие перспектив...
какие перспективы сейчас? особенно у молодежи и предпенсионеров ...молодежь рвется из страны ...многие предпенсионеры не могут найти достойную работу - возраст все таки накладывает ограничения по здоровью...официально в стране 20 млн с хвостиком бедных, но те же сми пишут о зарплате в 20 тыр как обычной для более 70 млн россиян ...но 20 тыс это на прожитие, а не на развитие ..достойная зарплата та, которая не только позволяет не тревожиться о текущих расходах, но и откладывать и развиваться ...Многие себе могут такое позволить? Общество настолько расколото по доходам, что говорить в этих условиях о патриотизме это верх лицемерия ...
Аноним, 06 декабря 2019 11:56
часто вопрос с поиском "достойной" работы имеет корни в изначально завышенных ожиданиях.
Например: у человека средне-специальной образование электрика и пол-года опыта работы на стройку, а он уже требует зарплату не менее 50 тысяч, потому что купил в прошлом месяце айфон и еще пол-года назад влез в ипотеку, а еще его девушка хочет в тайланд слетать на новый год. То есть на меньшее ему теперь тупо не прожить.
А когда оказывается что для него есть зарплаты только максимум в 30, то он начинает ныть и жаловаться на страну и правительство, которое не дает ему жить так, как он хочет.
Аноним, 06 декабря 2019 12:24
подумайте сами , в каких отраслях-сферах высокие зарплаты ?
в фирмах типа газпрома - основные деньги к нам приходят именно от продажи нефти и газа, в банковской сфере - и то не у всех, а у людей хотя бы средних должностей, айтишники - если компаниях тоже работают в приличных ..рАзвитых отраслей у нас раз=два и обчелся ..где то в роскосмосе и оборонке... сколько людей в % от всего населения могут захватить эти отрасли? Основная масса населения в эти отрасли , увы, не попадает... при нашей примитивной донельзя ресурсной экономике другие отрасли напрочь убиты , убиты дышат на ладан .. и куда основной массе людей пойти работать?
второй момент - Кажется, что с доходов работника удерживается только 13% — налог на доходы. Но на самом деле, в бюджет поступает значительно бОльшая сумма:
Аноним, 06 декабря 2019 13:01
на самом деле у специалистов любых зарплаты высокие есть.
будь ты хоть электриком, хоть сварщиком, хоть крановщиком, хоть экономистом.
Но разумеется дело в квалификации - будучи посредственным электриком, да еще прибухивающим, не жалуйся что у тебя зарплата в 10 раз меньше чем у работящего коллеги с опытом.
Но еще конечно от территориального места, конкуренции и самой профессии зависит: будь ты хоть 7 пядей во лбу, но уборщицей или водителем маршрутки - на большие зарплаты рассчитывать никак не получится
1, 06 декабря 2019 14:41
В стройке хорошие зарплаты у соответствующих специалистов. Хорошего сварщика с руками оторвут. Электрики, каменщики, плиточники, отделочники, монтажники. Хорошему специалисту 40-60 т.р. в месяц заработать вообще никаких проблем. Есть люди которые работают, зарабатывают и не жалуются. А есть люди которые не работают нормально только жалуются то им расценки низкие, то личные проблемы вечно какие-то, а выработки никакой.
Аноним, 06 декабря 2019 13:55
в пенсионный фонд -26%
фонд соц.страхования - 2,9%
в медицинский фонд -5,1%
Другими словами, помимо очевидных 13% еще 34% уходит со средств работодателя. Который и занижает нам зарплату на эту сумму..Но главная причина бедности - это примитивная добывающая экономика..Бюджет захлебывается от денег, а вкладывать деньги в высокотехнологичные отрасли, в более сложный тип экономики наверху не хотят .им проще распродавать ресурсы и набивать свои карманы, попутно увеличивая цены,штрафы, ндс-налоги на народ...Если им всё хорошо, то зачем трепыхаться, проводить модернизацию экономики ? даже про импортозамещение уже заткнулись, потому что у нет такой материально технической базы, нет даже станкостроения, мозги стараются сбежать из страны ...Вот так и живем дальше, в ожидании трансферта - если очень повезет России, то появится свой Ли Куань, победивший коррупцию и воровство...пока кто то не решит вопрос с олигархами, другой экономики в России не будет, только деградирующая ..какая экономика , такие и зарплаты..
Аноним, 06 декабря 2019 15:22
"Другими словами, помимо очевидных 13% еще 34% уходит со средств работодателя. Который и занижает нам зарплату на эту сумму"... Не 34%, а 30,2%. Но, если вам отдать их в руки, вы же, условно говоря, их прожрёте. А потом будете плакать, что вашу печень некому лечить, а нетрудоспособность -подкармливат. В общем, не убедили, товарисч.
С. Кубышев, 06 декабря 2019 20:25
"Какая экономика, такие и зарплаты".
Если вы о зарплатах большинства рабочих и служащих, то да. Несмотря на добросовестность и нормальное качество нашей работы, наши зарплаты грошовые. А если вы про зарплаты армии чиновников и слуг народа, то их зарплаты не соответствуют уровню той экономики, про которую вы говорите. Тем более, что часть из них и работает так себе, спустя рукава и не обращая внимание на законы и прочие обязанности. Так что зарплата зарплате рознь, в нашей великой стране с особым путем развития. Богатство природных ресурсов которой составляет 40 процентов от мирового, а население менее двух. Ну это так, к слову. Ведь считать то мы умеем.

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