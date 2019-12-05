Снежная глыба упала на иномарку на въезде в Бердск

Дорожно-транспортное происшествие с немалым материальным ущербом произошло сегодня, 5 декабря, под надземным пешеходным переходом возле бывшего поста ГИБДД.
Дорожно-транспортное происшествие с немалым материальным ущербом произошло сегодня, 5 декабря, под надземным пешеходным переходом возле бывшего поста ГИБДД.
На место происшествия приехал дознаватель из ГИБДД и, по словам аваркома, оформил все формальности произошедшего.
Ущерб, по оценке аваркома, значительный — порядка 50 тысяч рублей. Точнее определят эксперты.
Водитель повреждённого авто отнёсся к процедуре без паники и сфотографировал последствия, нанесённые неожиданным «снегопадом». Далее, мужчина, по словам аваркома, намерен подать иск в суд на организацию, призванную своевременно очищать снег не только на проезжей части дороги, но и с навесов её «инфраструктурных» объектов.
Кому принадлежит изображённая на фото «крыша» над федеральной дорогой, покрытая подтаявшим снегом, — Росавтодору или местной власти — точно известно специалистам отделения дознания Госавтоинспекции.