45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области

40 млн выделяет местный бюджет, остальные деньги — из региона и внебюджетных источников. Так власть хочет наладить эффективный диалог с общественниками для построения гражданского общества.

Общественная палата считается одной из крупных НКО. Бердская — единственная в Новосибирской области

Администрация Бердска разработала муниципальную программу для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). На эти цели в ближайшие три года предполагается потратить около 45 млн рублей.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете города Бердска, субсидии из бюджета Новосибирской области на развитие территориального общественного самоуправления, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 44 730,0 тыс. рублей, в том числе:



2020 год – 11908,0 тыс. рублей;2021 год – 11908,0 тыс. рублей;2022 год – 10457,0 тыс. рублей;2023 год – 10457,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств бюджета города Бердска, всего 40 068,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 10017,0 тыс. рублей;

2021 год – 10017,0 тыс. рублей;

2022 год — 10017,0 тыс. рублей;

2023 год – 10017,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств бюджета Новосибирской области, всего 2702,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 1351,0 тыс. рублей;

2021 год – 1351,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

в том числе за счет внебюджетных источников

1960,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 540,0 тыс. рублей;

2021 год – 540,0 тыс. рублей;

2022 год – 440,0 тыс. рублей;

2023 год – 440,0 тыс. рублей

— Решения органов местного самоуправления, принимаемые без учета и обсуждения мнения и инициатив граждан, способствуют росту их равнодушия к проблемам своего города, росту недоверия к любым решениям и действиям власти. В связи с этим, развитие эффективной системы местного самоуправления невозможно без заинтересованного участия жителей в улучшении качества своей жизни и решении общегородских проблем, — сказано в пояснительной записке к обоснованию финансирования.

За что такие деньги?

Объектом муниципальной программы являются НКО и ТОСы, действующие на территории города, а также инициативные группы граждан. Муниципальная программа направлена на активное включение как администрации Бердска в процессы совершенствования муниципального управления, так и представителей общественности города в процесс принятия и реализации управленческих решений в целях социально-экономического развития Бердска, а также на создание условий для проявления инициатив «снизу» путем создания системы поддержки деятельности общественных организаций.

Результатом, ожидаемым в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, является расширение сфер участия бердчан в принятии решений и реализации программ социального, экономического, культурного и общественного развития города. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) федеральным законом отнесено к вопросам местного значения.

В период с 2016 по 2019 годы действует муниципальная программа «Бердск – территория гражданской ответственности: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, действующих на территории города Бердска». На реализацию данной муниципальной программы выделено 17,2 млн рублей, в том числе из бюджета области 2,65 млн рублей.

В мэрии отмечают качественный рост социально значимых проектов НКО, органов ТОС и инициативных групп граждан. Если в 2016 году был реализован 31 проект на общую сумму 1,2 млн рублей, то в 2019-и — 34 проекта на общую сумму 3,97 млн рублей. Качество подготовки заявок на конкурсы социально значимых проектов было улучшено за счет систематически организуемых обучающих семинаров, количество которых также увеличилось в ходе реализации предыдущей муниципальной программы.

Во многих дворах Бердска появились функциональные и безопасные детские площадки, на которых дети различных возрастов могут с пользой проводить свободное время, развиваясь физически. Решены определенные социальные вопросы, касающиеся освещения улиц, благоустройства дорог и дворовых территорий, создания и реконструкции скверов для проведения досуга населения.

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни населения. Обустраивались спортивные площадки с различной направленностью, устанавливались тренажеры и оборудование для людей с ограниченными возможностями.

Расширяются формы проведения спортивных, патриотических мероприятий с детьми, молодежью и семьями, которые направлены на воспитание силы воли, выносливости, дисциплины, развитие их творческих способностей, укрепление семейных ценностей, а также умение правильно строить диалоги с обществом и властью, отстаивать свои взгляды и достигать поставленных целей.

Люди активнее выражают свои жизненные позиции и стремятся содействовать обустройству территории проживания. Возводя что-либо своими руками, они бережнее относятся к продуктам своего труда и стараются поддерживать всё в целости и сохранности. Исполнение муниципальной программы в период с 2016 по 2019 годы показало, что необходимо продолжать проводимую работу.

Эффективной формой работы с НКО и инициативными группами граждан является стимулирование и поощрение социально ответственной деятельности, реализуемой ими в целях решения социальных проблем Бердска. В этой связи, с целью признания заслуг представителей общественных и некоммерческих организаций, общественно активных жителей города, представителям делового сообщества города в реализации социально значимых проектов на территории Бердска, популяризации деятельности общественных и некоммерческих организаций, выражения общественного и профессионального признания в развитии социально ответственного бизнеса в 2013 году была учреждена городская премия общественного признания «Благодарим!», которая присуждается ежегодно.

Ежегодно администрацией города при поддержке Бердской городской Общественной палаты и активном участии общественности проводится городской гражданский форум «Мы – вместе!», где обсуждаются актуальные для города и его жителей вопросы. Также организуются ярмарки НКО в рамках празднования Дня города, на которых представляется деятельность городских НКО, их практический опыт и реализованные проекты.

Совет старейшин города Бердска является до сих пор стабильно функционирующим органом в общественной жизни города. Уважаемые бердчанами граждане — члены Совета старейшин — пользуются особым авторитетом в городе, поэтому составляют костяк лидеров общественного мнения.

Одной из форм объединения граждан являются ТОС. В настоящее время в городе действуют 46 ТОС, которые зарегистрированы в период 2008 — 2019 годов (37 ТОС в 2016 году). Общий охват вовлеченных в деятельность ТОС граждан от общего числа жителей города Бердска старше 16 лет в 2016 году составил 3,8 %, в 2019 году вырос до 5,6%.

На территории города Бердска внедрены конкурсные механизмы финансовой поддержки СО НКО, органов ТОС и инициативных групп граждан. Однако, имеется и ряд вопросов, решение которых необходимо для развития некоммерческого сектора и требует программного метода:

— высокий уровень скептицизма граждан к общественным институтам и их возможности влиять на решения, принимаемые органами местного самоуправления;

средний уровень гражданской активности, недостаточный объем совместных инициатив и проектов некоммерческих организаций;

— низкий уровень кадровой обеспеченности институтов гражданского общества.

НКО готовы привлекать к своей работе волонтеров, хотели бы повысить квалификацию в области привлечения ресурсов, фандрайзинга, краудфандинга.