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За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске

18:15 05.12.2019
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Утром труп ребенка она завернула в мешок и отнесла в подъезд чужого дома. Свою вину женщина признала. Тем не менее суд отправил ее в колонию особого режима на 15 лет.

За ноги и головой о стену: 11 месячную дочь из за плача убила мать в Бийске
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери

Жительница Бийска признана виновной в убийстве своей 11-месячной дочери. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима.

По данным следствия, 26-летняя мать вела асоциальный образ жизни и выпивала. Так, в один из праздных для нее дней, она вернулась вместе с ребенком домой. Малышка плакала, не могла долго успокоиться. Тогда мать сильно ударила ее по голове, а затем, схватив за ноги, – о стену. Плакать ребенок перестал, а женщина ушла спать.

Утром, увидев, что дочка мертва, бийчанка упаковала ее тельце в пакет, отнесла в подъезд одного из жилых домов наукограда и скрылась.

«В ходе предварительного следствия женщина вину в убийстве признала полностью, рассказав, что желала смерти ребенку, так как дочь мешала ей вести праздный образ жизни и отнимала много сил и времени», – сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Суд вынес приговор по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему». Молодая мать получила 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Источник: amic.ru

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