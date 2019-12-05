Лучших предпринимателей, педагогов, юнармейцев наградили в Бердске

5 декабря в ДК «Родина» состоялся традиционный XIX форум молодежи, на который собрались около трехсот школьников, студентов и представителей рабочей молодежи.

Свидетельства стипендиатов администрации Бердска в этот день получили двадцать подростков. В их числе ребята театрально-хореографического коллектива «Выход», отряда аниматоров «Драйв», курсанты военно-патриотических клубов.

За личный вклад в развитие молодежной политики на территории Бердска Благодарственные письма Министерства образования Новосибирской области были вручены Никите Рыбакову (Совет работающей молодежи), Александру Иванченко (городской штаб Российского движения школьников), Маргарите Гизатулиной (центр патриотического воспитания ОДМ), художнику Сергею Погудину (общественное объединения «Мотоциклисты города Бердска») и другим.

За отличную работу патриотической направленности были награждены юнармейцы, курсанты клубов и городских объединений, в том числе поисковый отряд «Кондор», военно-патриотический клуб школы № 1 «Сокол», военно-патриотический клуб десантной направленности ОДМ «Единство», военно-патриотический клуб школы № 5 «Витязь».

Генерал-майор Владимир Попков, руководитель регионального отделения патриотической организации «Военно-спортивный союз имени Калашникова», отметил труд Анатолия Золотухина, начальника штаба местного отделения Всероссийского движения «Юнармия», Анатолия Головко, начальника штаба Поста № 1 Мемориала Славы, Павла Ладенева, руководителя военно-патриотического клуба «Единство». Мужчинам он вручил Почетные грамоты и памятные знаки «Калашников — конструктор стрелкового оружия».

На форуме молодежи были награждены и молодые педагоги, принявшие участие в конкурсе «Траектория успеха», победителем которого стала Кристина Столицина, учитель английского языка и информатики школы № 2 «Спектр».

Заслуженные награды получили лучшие предприятия Бердска, а в номинации «Женское предпринимательство» победу одержала Ксения Драчук.

Под занавес мероприятия собравшиеся исполнили гимн молодежи города Бердска.