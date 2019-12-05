05.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость

Лучших предпринимателей, педагогов, юнармейцев наградили в Бердске

18:44 05.12.2019
0

5 декабря в ДК «Родина» состоялся традиционный XIX форум молодежи, на который собрались около трехсот школьников, студентов и представителей рабочей молодежи.

Свидетельства стипендиатов администрации Бердска в этот день получили двадцать подростков. В их числе ребята театрально-хореографического коллектива «Выход», отряда аниматоров «Драйв», курсанты военно-патриотических клубов.

За личный вклад в развитие молодежной политики на территории Бердска Благодарственные письма Министерства образования Новосибирской области были вручены Никите Рыбакову (Совет работающей молодежи), Александру Иванченко (городской штаб Российского движения школьников), Маргарите Гизатулиной (центр патриотического воспитания ОДМ), художнику Сергею Погудину (общественное объединения «Мотоциклисты города Бердска») и другим.

За отличную работу патриотической направленности были награждены юнармейцы, курсанты клубов и городских объединений, в том числе поисковый отряд «Кондор», военно-патриотический клуб школы № 1 «Сокол», военно-патриотический клуб десантной направленности ОДМ «Единство», военно-патриотический клуб школы № 5 «Витязь».

Генерал-майор Владимир Попков, руководитель регионального отделения патриотической организации «Военно-спортивный союз имени Калашникова», отметил труд Анатолия Золотухина, начальника штаба местного отделения Всероссийского движения «Юнармия», Анатолия Головко, начальника штаба Поста № 1 Мемориала Славы, Павла Ладенева, руководителя военно-патриотического клуба «Единство». Мужчинам он вручил Почетные грамоты и памятные знаки «Калашников — конструктор стрелкового оружия».

На форуме молодежи были награждены и молодые педагоги, принявшие участие в конкурсе «Траектория успеха», победителем которого стала Кристина Столицина, учитель английского языка и информатики школы № 2 «Спектр».

Заслуженные награды получили лучшие предприятия Бердска, а в номинации «Женское предпринимательство» победу одержала Ксения Драчук.

Под занавес мероприятия собравшиеся исполнили гимн молодежи города Бердска.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске
18:15 05-12-2019
За ноги и головой о стену: 11-месячную дочь из-за плача убила мать в Бийске
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере 2
18:00 05-12-2019
Сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры в Питере
Бердск45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
17:45 05-12-2019
45 млн рублей дадут НКО Бердска до 2023 года из бюджетов города и области
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
17:30 05-12-2019
Полицейских арестовали по подозрению в убийстве свидетеля в Приморье
БердскОбщественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска
17:15 05-12-2019
Общественную баню за 11,5 млн рублей построят в центре Бердска
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России
17:15 05-12-2019
Торговать сигаретами около школ могут вновь начать в России
Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом 4
17:00 05-12-2019
Богаче в два раза стал типичный россиянин по сравнению с 2000 годом
БердскБез фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск» 1
17:00 05-12-2019
Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»
БердскЗа нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье будут судить жителя Бердска
16:56 05-12-2019
За нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье будут судить жителя Бердска
ФБК Навального обнаружил полеты жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн 2
16:45 05-12-2019
ФБК Навального обнаружил полеты жены Медведева на бизнес-джете за $50 млн