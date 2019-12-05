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Нашлась исчезнувшая две недели назад 44-летняя бердчанка

21:40 05.12.2019
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Информацию об этом довели до своих подписчиков поисковики «Лиза Алерт».

Не прошло и суток, как на официальной страничке «Лиза Алерт Новосибирск» ВКонтакте появился первый пост о пропаже бердчанки Натальи Кузнецовой, который распространили все областные СМИ, в том числе и «Свидетель». Сегодня, 5 декабря, около 20 часов поисковики отредактировали розыскную информацию лаконичной и радостной записью:

— НАЙДЕНА! ЖИВА! Спасибо всем за распространение информации и репосты.

Подробности о том, при каких обстоятельствах и где найдена пропавшая две недели назад женщина, поисковики по сложившемуся в отряде правилу не разглашают. Известно, что подобные записи они делают по «отмашке» правоохранительных органов.

Да, собственно, подробности здесь и ни к чему. Главное, что женщина, за которую переживали все неравнодушные жители нашего города, наконец-то нашлась. И ещё главнее – что нашлась живой.

Источник: svidetel24.info

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