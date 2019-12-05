Почему частные детские сады набирают популярность?

«Дочь ходит в частный сад, и нас все устраивает, – говорит сибирячка Татьяна Кушнарёва. – Правда, обходится он нам недешево. Ежемесячно выкладываем около 15 тысяч рублей, и это только за посещение. Статей расходов немало».

Среди преимуществ частных детских садов — доступность

Не секрет, что устроить ребенка в муниципальный детский сад крайне сложно. Огромные очереди в эти учреждения – настоящая проблема для тысяч семей. Для многих альтернативным решением стали частные детсады. В большинстве из них ребятишек принимают уже с годовалого возраста.

Плюсы и минусы

Среди преимуществ частных детских садов — доступность. Сюда не нужно записываться сразу после рождения ребенка, в них практически нет очередей и ограничений по приему. А небольшие группы – до 15 человек позволяют воспитателю уделять должное внимание каждому ребенку. К тому же, в таких учреждениях, как правило, питание соответствует пищевым привычкам малыша, ведь там учитываются вкусы и потребности детей. Плюс ко всему многие частные детсады, помимо, программ по подготовке к школе, предлагают большой спектр развивающих занятий – от живописи на холсте и хореографии, до изучения английского языка. Также с малышами регулярно общаются логопеды и психологи.

Но есть и недостатки. Например, не всегда подходящий по критериям частный детский сад находится рядом с домом. Да и стоимость за пребывание ребенка в нем достаточно высока. Причем некоторые сады помимо ежемесячной оплаты берут и ежегодный фиксированный взнос.

«Дочь ходит в частный сад, и нас все устраивает, – говорит сибирячка Татьяна Кушнарёва. – Правда, обходится он нам недешево. Ежемесячно выкладываем около 15 тысяч рублей, и это только за посещение. Статей расходов немало».

Чтобы снизить стоимость образовательных услуг для дошкольников на дому, государство разрабатывает программы. Так, министерство образования региона разработало целый комплекс мероприятий, которые направлены на развитие негосударственного сектора дошкольного образования. Их главная цель – снизить стоимость пребывания детей в частных детских садах.

Сам себе педагог

Еще одна проблема для мегаполиса – организаторы таких учреждений. Ведь частный детский сад, по сути, может организовать кто угодно, и в большинстве случаев это делают молодые мамы, которые помогают своим подругам и при необходимости остаются с их детьми. В таком детском саду, как правило, немного ребятишек. Ведь зачастую должности воспитателя, няни и даже медсестры приходится совмещать одному человеку нередко без необходимого образования.

«Когда в нашем районе открылся домашний детский сад, не только я, но многие другие мамы вздохнули c облегчением, — рассказывает мама трехлетней Алины из Новосибирска Светлана Колесникова. – Я была вынуждена выйти на работу, когда дочке исполнилось два года, «приглядеть» за ней за небольшую плату вызвалась соседка-пенсионерка. Таких ребят из соседних домов у нее было несколько. Конечно, претензий к ней у меня не было – ребенок под присмотром, накормлен, но сердце сжималось от того, что почти весь день Алина проводила за просмотром мультфильмов, мало общалась со сверстниками, не посещала развивающих занятий».

Опытные педагоги рекомендуют все же отдавать предпочтение лицензированным дошкольным учреждениям, там вопросы безопасности детей – под личной ответственностью педагогического коллектива.

Выбор за родителями

Учредитель и директор частных детских садов Ольга Волкова:

Есть огромная разница между тем, кто будет заниматься с малышом – квалифицированные специалисты или мамочка в декрете. Хорошо, конечно, если у нее есть профильное образование воспитателя или педагога. Тем не менее, уделить должное внимание каждому ребенку, заниматься с ним в полной мере, она вряд ли сможет.

Дошкольник интенсивно развивается, познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним, пробует что-то новое, в результате чего формирует свое мировоззрение. Важно понимать каким будет этот опыт, станет ли он настоящим «фундаментом», помогающим в дальнейшем строить свою жизнь, налаживать отношения с людьми, проявлять свой потенциал, ведь в детском саду малыш проводит немало времени.

Развивающая среда в детском учреждении — это не просто наличие разных игрушек, но и специалисты. Педагог должен уметь найти индивидуальный подход, увидеть в малыше возможности и таланты, и помочь им раскрыться.

Также нельзя сбрасывать со счетов вопрос о безопасности дошкольника, начиная от питания, санитарной обработки игрушек и помещения, и заканчивая прогулкой на огороженной детской площадке.

Поэтому, выбирая дошкольное учреждение, необходимо обращать внимание на наличие лицензии. Она выступает гарантом того, что риски пребывания вашего малыша в частном детском саду минимизированы.

Из истории

Первый детский сад был открыт в 1863 году в Петербурге женой профессора Карла Люгебиля. В то время это было платное учреждение, которое могли позволить для своих детей только очень обеспеченные родители. Туда принимали детей от трех до восьми лет. Педагоги готовили ребят к школе.

С 1866 по 1870 год частные лица открыли еще несколько платных детских садов в Москве, Петербурге, Воронеже, Иркутске, Смоленске и Тбилиси.

К октябрю 1917 года в России было уже около 280 детсадов, включая народные, частные домашние, а также сады при учебных заведениях, которые сразу готовили к поступлению в школу. Среди них было много платных дошкольных учреждений для интеллигенции и бесплатных детских садов для детей низших слоев населения, а также для детей-сирот.

Источник: АиФ