В личном кабинете ФНС можно посмотреть, сколько дней осталось до наступления срока уплаты налога, сумму к уплате, можно увидеть, учтены ли льготы, а также получить дополнительную информацию, полезную для налогоплательщиков.

Если человек получил уведомление от налоговой службы в личном кабинете, он может уплатить налоги здесь же, в личном кабинете, в режиме онлайн, либо через мобильное приложение «Налоги ФЛ»

После 2 декабря долг за неуплаченные налоги будет расти. Сотрудники УФНС России по Новосибирской области напоминают собственникам имущества, которые получили налоговые уведомления, что необходимо уплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц не позднее 2 декабря.

Разъяснения как правильно уплатить налоги дал начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев.

Как приходят налоговые уведомления?



– Налоговой службой сформировано более 1 млн 300 тысяч налоговых уведомлений. По состоянию на 20 ноября жителям области вручено более 90% налоговых уведомлений. При этом лица, которые зарегистрированы в личном кабинете на сайте налогового ведомства, не получат бумажных уведомлений – они размещены в личных кабинетах. Вместе с тем, следует помнить, что срок уплаты имущественных налогов истекает 2 декабря. Тем, кто до сих пор не получил уведомления, необходимо обратиться в почтовое отделение по месту жительства или в любую налоговую инспекцию.

Как можно уплатить налоги физическим лицам?

Ольга М., Октябрьский район.

– Если человек получил уведомление от налоговой службы в личном кабинете, он может уплатить налоги здесь же, в личном кабинете, в режиме онлайн, либо через мобильное приложение «Налоги ФЛ», или на сайте ФНС России в разделе «Уплата налогов, страховых взносов». Также можно распечатать уведомление и оплатить его любым удобным способом – для этого все банковские реквизиты, QR-код, штрих-код в уведомлении указаны. Те, кто получил бумажное уведомление, могут уплатить налоги через терминалы кредитных учреждений или в отделениях Почты России.

На сайте ФНС России можно воспользоваться услугой «Уплата налогов за третьих лиц». Это очень удобная возможность, когда, к примеру, глава семьи может уплачивать налоги сразу за всех родственников.

Как пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой службы?

Аркадий Г., Барабинск.

– На сайте ФНС России в разделе «Физические лица» необходимо зайти в сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Это можно сделать двумя способами: либо с помощью пароля, который предварительно нужно получить в налоговом органе, а также через портал госуслуг, если пользователь там зарегистрирован.

Какие еще услуги можно получить в личном кабинете налогоплательщика?

Галина П., Краснообск.

– В личном кабинете можно посмотреть, сколько дней осталось до наступления срока уплаты налога, сумму к уплате, можно увидеть, учтены ли льготы, а также получить дополнительную информацию, полезную для налогоплательщиков. Личный кабинет удобен тем, что дает возможность проверить, как разбита сумма налоговых исчислений. То есть, пользователь может увидеть, какая сумма налогов должна быть уплачена за имущество, какая – за земельные участки, а какая – за транспорт. Кроме того, физическое лицо может уточнить, правильно ли учтено его имущество.

Граждане могут, не выходя из дома, через Личный кабинет подавать налоговые декларации для получения налогового вычета, выгружать историю справок о доходах 2-НДФЛ, оформлять заявления для получения налоговых вычетов. А еще в сервисе есть опция «Жизненные ситуации», где описаны типичные ситуации, с которыми сталкиваются налогоплательщики, и предлагаемые способы их решений. Например, есть пояснения, как распорядиться переплатой, как подать заявление о льготе, и многое другое.

В этом году мне пришло уведомление от налоговой службы без квитанции. Что это значит?

Анна Р., Первомайский район.

– В этом году изменилась форма налогового уведомления. Так, теперь их направляют без квитанции, но в них уже есть все необходимые реквизиты, по которым можно провести оплату – банковские реквизиты, QR-код, штрих-код. Пользователи, которые оплатили налоги новым способом, оценили его удобство.

В личном кабинете у меня отражено имущество, а уведомление так и не пришло, хотя срок подошел. С чем это связано?

Николай Ц., Заельцовский район.

– Если в личном кабинете имущество отображается, а уведомления нет, это может быть связано с предоставлением налоговых льгот. Также не придет уведомление, если сумма к уплате будет меньше 100 рублей. В таком случае его следует ожидать , когда сумма станет более 100 рублей.

Кому положены налоговые льготы?

Оксана Е, Пашино.

На сайте Федеральной налоговой службы есть сервис «Справочная информация по ставкам и льготам по имущественным налогам и льготам». Там предоставлены все данные о льготных категориях граждан по всем муниципальным образованиям. Следует знать, что право устанавливать льготы по транспортному налогу и основания для их использования предоставлено субъекту РФ. На территории Новосибирской области под льготный режим налогообложения подпадают 14 категорий налогоплательщиков – физических лиц. Налог на имущество физических лиц и земельный налог являются местными налогами, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Самая распространенная категория льготников – пенсионеры.

В 2018 году начала действовать дополнительная льгота для многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей. Например, по земельному налогу им предоставляет так называемый налоговый вычет на 6 соток одного земельного участка. По налогу на имущество к уже существующим льготам предоставляется дополнительный вычет на каждого несовершеннолетнего ребенка за 5 кв.м площади квартиры, 7 кв.м площади жилого дома.

Появились ли какие-то изменения при предоставлении налоговых льгот?

Борис Ж., Искитим.

– В Налоговый кодекс включено правило предоставления налоговых льгот без заявлений. То есть льгота предоставляется на основании сведений, имеющихся у налоговых органов. Если такие сведения отсутствуют, это не значит, что льгота не будет предоставлена. Налогоплательщики могут обратиться в любую инспекцию за предоставлением льготы с заявлением по установленной форме.

Что будет, если не платить налоги?

Элла Н., Карасук.

– Если не уплатить налоги до 2 декабря 2019 года, появится долг, который будет расти каждыйдень до его полного погашения. Для того, чтобы взыскать долги, налоговые органы направляют должникам требования уплатить налоги, обращаются в суд. Из-за неуплаты налоговых обязательств у физических лиц возникает немало неприятностей. Так, например, начисляется пеня (умножение суммы долга на количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России).

Также представители налоговых органов могут предъявить исполнительные документы к банковским счетам и вкладам должников для списания долга, кроме того представители ведомства могут направить письмо работодателю должника с информацией о неисполнении сот рудником налогового обязательства. В свою очередь, судебные приставы могут арестовать имущество должника, а также ограничить ему выезд за рубеж. Кроме того, у уклоняющегося от налогов появятся дополнительные расходы на уплату государственной пошлины, исполнительского сбора, а также за совершение исполнительных действий. Так, например, если налогоплательщик не уплатил транспортный налог на сумму 3000 рублей, заплатить ему впоследствии придется уже 4600 рублей, из которых 3000 рублей будет долг, порядка 400 рублей – пени, 200 рублей – приказ и 1000 рублей сбор, то есть сумма увеличится в 1,5 раза.

Купила машину в феврале 2018 года. Почему в приложении «Госуслуги» нет информации об этом?

Елена П., Ордыское.

– Многие люди ждут налоговых уведомлений на портале госуслуг, но это неверно. Налоговые уведомления не размещаются на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Там появится информация только после 2 декабря, то есть после истечения срока уплаты налогов. При этом, сумма перейдет в статус долга.

Источник: АиФ