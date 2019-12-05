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Общество / Стиль жизни

Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух

23:33 05.12.2019 Фото: pxhere.com
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Мужчина, летевший в бизнес-классе из Новосибирска в Хабаровск, сразу после взлета начал употреблять спиртное. После чего стал вести себя неадекватно, обрушился с оскорблениями сначала на пассажирку, летевшую в соседнем кресле, потом на бортпроводников.

Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух
Пассажир самолета попытался проникнуть к аварийному выходу и открыть его

В аэропорту Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали пьяного дебошира. Он летел рейсом из Новосибирска. Об этом сообщает  официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина, летевший в бизнес-классе, сразу после взлета начал употреблять спиртное. После чего стал вести себя неадекватно, обрушился с оскорблениями сначала на пассажирку, летевшую в соседнем кресле, потом на бортпроводников.

Уговоры экипажа успокоиться ни к чему не привели. Пассажир попытался проникнуть к аварийному выходу и открыть его. Потом он начал рваться в кабину пилотов.

Экипаж принял решение вызвать к трапу воздушного судна полицию в хабаровском аэропорту.

Пьяного дебошира задержали. От медицинского освидетельствования он отказался.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике. В отношении него возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Источник: АиФ

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