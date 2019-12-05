Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух

Мужчина, летевший в бизнес-классе из Новосибирска в Хабаровск, сразу после взлета начал употреблять спиртное. После чего стал вести себя неадекватно, обрушился с оскорблениями сначала на пассажирку, летевшую в соседнем кресле, потом на бортпроводников.

Пассажир самолета попытался проникнуть к аварийному выходу и открыть его

В аэропорту Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали пьяного дебошира. Он летел рейсом из Новосибирска. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина, летевший в бизнес-классе, сразу после взлета начал употреблять спиртное. После чего стал вести себя неадекватно, обрушился с оскорблениями сначала на пассажирку, летевшую в соседнем кресле, потом на бортпроводников.

Уговоры экипажа успокоиться ни к чему не привели. Пассажир попытался проникнуть к аварийному выходу и открыть его. Потом он начал рваться в кабину пилотов.

Экипаж принял решение вызвать к трапу воздушного судна полицию в хабаровском аэропорту.

Пьяного дебошира задержали. От медицинского освидетельствования он отказался.

Сейчас мужчина находится в спецприемнике. В отношении него возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Источник: АиФ