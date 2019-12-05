Пьяный пассажир самолета пытался выйти в воздух

В аэропорту Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали пьяного дебошира. Он летел рейсом из Новосибирска. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина, летевший в бизнес-классе, сразу после взлета начал употреблять спиртное. После чего стал вести себя неадекватно, обрушился с оскорблениями сначала на пассажирку, летевшую в соседнем кресле, потом на бортпроводников.
Уговоры экипажа успокоиться ни к чему не привели. Пассажир попытался проникнуть к аварийному выходу и открыть его. Потом он начал рваться в кабину пилотов.
Экипаж принял решение вызвать к трапу воздушного судна полицию в хабаровском аэропорту.
Пьяного дебошира задержали. От медицинского освидетельствования он отказался.
Сейчас мужчина находится в спецприемнике. В отношении него возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Источник: АиФ