Как выбрать репетитора по иностранному языку?

Нанимая репетира, почитайте отзывы о его работе, попросите портфолио и рекомендации, поинтересуйтесь, по каким программам он работает, есть ли собственные методики, какой раздаточный материал будет приносить.

В школе ребенок получает базовые знания всех предметов. При желании он может самостоятельно изучать интересующие его дисциплины. Но если в получении дополнительного объема знаний есть необходимость – подготовка к олимпиадам, сдача экзамена, поступление в ВУЗ – то стоит задуматься о репетиторе. Индивидуальные занятия всегда продуктивнее и во многом полезнее групповых.

Как понять, что ребенку нужен репетитор?

Этот вопрос решается всегда индивидуально и зависит в равной степени, как от успеваемости ребенка, так и от мастерства школьного преподавателя. Языковая школа, например, может дать больше языковой практики, а также привить любовь к языку благодаря нестандартному и творческому подходу к подготовке занятий.

Родителям необходимо поддерживать контакт со школьным преподавателем английского или другого иностранного языка для того, чтобы иметь возможность получить более полную картину о прогрессе ребенка. В случае, если ученику для успеваемости недостаточно школьных занятий, и дома вы не можете восполнить пробелы, чтобы догнать одноклассников, то стоит пойти на дополнительные занятия в частную языковую школу либо к педагогу по иностранному языку.

Екатерина Иванова, репетитор английского, называет причины, как понять, что ребенку нужны индивидуальные занятия: «Школьник не успевает по предмету, учителя не дают нужную информацию на уроках (например, они смотрят только мультики), ребенок не может сам сделать домашнее задание, отсутствие интереса к предмету либо наоборот, желание изучать больше, чем дает школьная программа».

Индивидуальные занятия имеют свои преимущества по сравнению с групповыми в обычной школе. «Плюсы от индивидуальных занятий: все внимание уделяется только одному ребенку. Можно разобрать более подробно именно те темы, которые он не понимает. У ребенка нет возможности отмолчаться или что-то пропустить. Устанавливается контакт с педагогом (как правило, репетитора подбирают такого, с которым ребенку комфортно). Чаще всего репетитор обходится дешевле, чем обучение в языковой школе. Но не всегда» — говорит репетитор.

Как выбрать репетитора?

Это непростой вопрос, поскольку людей, занимающихся индивидуальными занятиями со школьниками, достаточно много. Но где их искать? В интернете, через знакомых, по объявлениям. Существует три ключевых фактора, по которым следует выбирать репетитора: знание языка (об этом будут свидетельствовать его дипломы и сертификаты), умение работать с детьми (это вы поймете только при первом занятии) и цена за услуги.

Так как у каждого свои потребности и ожидания от занятий, то и цены могут варьироваться. Например, чтобы подтянуть учебу можно пригласить и студента факультета иностранных языков. Стоимость таких занятий будет невысокая. Но если ваш ребенок активно и подробно изучает язык, уже давно вышел за рамки школьной программы, то для дальнейшего развития ему нужен высококлассный специалист. Его услуги будут стоить гораздо дороже.

Нанимая репетира, почитайте отзывы о его работе, попросите портфолио и рекомендации, поинтересуйтесь, по каким программам он работает, есть ли собственные методики, какой раздаточный материал будет приносить.

Где и как проходят занятия?

Если раньше занимались преимущественно у репетитора, то теперь они сами могут приехать к вам домой. Выбирайте наиболее оптимальный и удобный для каждой стороны вариант. Кроме того, многие дают уроки через видеосвязь. Если вдруг вы в отъезде, но не хотите пропускать занятия – скайп поможет.

Старайтесь первое время контролировать процесс занятий, не вмешиваясь, а лишь наблюдая со стороны. Убедитесь, достаточно ли серьезно репетитор подходит к процессу обучения. Стоит сразу объяснить педагогу, каких результатов вы ждете от его работы, иными словами, поставить ему задачи. Зная их, он выстроит программу особым образом, чтобы процесс обучения был наиболее эффективен. Заранее определитесь и с уровнем требовательности по отношению к ребенку. Если подход будет слишком лояльным, то ребенок не будет всерьез воспринимать занятия. Слишком строжиться и ставить высокие планки тоже не стоит, чтобы не «отбить» желание учиться. Во всем должна быть мера.

Постарайтесь учесть данные советы при поисках и общении с репетитором.