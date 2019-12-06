Какого цвета твой автомобиль? Узнай, какой ты?

Что значит тот или иной цвет автомобиля? Люди, владеющие автомобилем белоснежного цвета, серьезные, педантичные и привыкшие к четко регламентированному планированию своих дел.

Скажи, какого цвета твой автомобиль, и я скажу, кто ты!

Личное транспортное средство является для многих автовладельцев не только удобным средством передвижения в различные места, но и верным железным другом. Водители придумывают своим любимцам имена, разговаривают с ними во время поездки, совершенствуют свой автомобиль с помощью тюнинга и в целом относятся к ним бережно. Немаловажную роль здесь играет и подбор цвета автомобиля. Кто-то выбирает, чтобы определенный цвет и оттенок уже был с рук или салона, а кто-то обращается за разрешением в ГАИ, чтобы подобрать цвет авто под характер владельца.

Цвет автомобиля может быть абсолютно разным, так же, как и его подача. Можно покрасить железного друга в один цвет или же сделать акцент на каких-либо деталях. Кому-то нравятся аэрографические рисунки, а кто-то обклеивает авто рекламой, получая за это дополнительный денежный доход. В любом случае цвет автомобиля должен быть указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства и согласован с ГАИ. Если этого не сделать, то автомобиль может попасть под арест, а хозяина оштрафуют. Получить разрешение на перекраску автомобиля от госавтоинспекции достаточно легко. Потребуется всего лишь паспорт, ПТС и СТС, полис ОСАГО, а также квитанция оплаченной госпошлины. Теперь попробуем разобраться, что означает тот или иной цвет автомобиля.

Одними из самых распространенных цветов автомобилей являются черный и белый. Так белый цвет характеризует своего владельца, как аккуратного и спокойного водителя. Люди, владеющие автомобилем белоснежного цвета, серьезные, педантичные и привыкшие к четко регламентированному планированию своих дел. Они не теряют самообладания в сложных дорожных ситуациях и проявляют уважение к другим участникам дорожного движения.

В жизни такой человек отличается философским мировоззрением и способностью к размышлению о высоких духовных вещах, стремятся к непрерывному саморазвитию. Если в белоснежном цвете присутствуют какие-либо оттенки, то это добавляет к натуре владельца толику мечтательности и романтизма.

Черное и белое

Черный цвет, несмотря на свою общественно-признанную траурную характеристику, у автомобиля считается цветом «ночи»: таинственности, загадочности и социального статуса. Такие люди обладают целеустремленностью, активной жизненной позицией и стремлением к карьерному росту. Как правило, черный цвет автомобиля выбирают владельцы, занимающие руководящие должности. Они всегда стильно одеты, умны, проявляют воспитанность и хорошие манеры в обществе. Серый цвет выступает промежуточным между черным и белым. Владельцы серого автомобиля задумчивы, рассудительны и проницательны. Они стараются всегда окружить себя комфортной обстановкой, поэтому тщательно отбирают людей для своего круга общения. В некотором смысле серый автомобиль говорит о своем хозяине, как о консервативном, целенаправленном и прагматичном человеке. Предпочитают красивые и полезные вещи, тщательно следят и заботятся о своем здоровье.

Серый, серебристый, золотой

Серебристый автомобиль характеризует владельца, как хладнокровного, грамотного и уверенного в себе водителя. Стальной цвет у железного друга на дороге означает элегантность, утонченность и изысканность в деталях. Для таких людей важно материальное благосостояние, они редко прислушиваются к чужому мнению. На первый взгляд может показаться, что человек с серебристым автомобилем задумчив, склонен к глубоким размышлениям и самоанализу. Автомобиль золотистого цвета говорит о стремлении человека заявить о себе в широкой публичной среде, стать заметнее и выделиться оригинальностью. Такой человек может быть горд и неприступен для контакта, стремится к роскоши и богатой жизни. Отличается бескомпромиссностью и достижением целей любой ценой. Несмотря на такие качества характера, человек с автомобилем золотистого цвета высоко ценит верность и дружбу.

«Радужные» цвета

Зеленый автомобиль скажет о своем владельце, как о спокойном, миролюбивом человеке, который привык заботиться об окружающих. Они гармоничны, открыты и, как правило, занимают активную социальную позицию и проявляют доброжелательность во взаимоотношениях. Стараются избегать конфликтов и каких-либо выяснений отношений, альтруистичны. Красный цвет, наоборот, говорит о том, что владелец любит авантюризм, риски и приключения. Это подвижные и смелые личности с ярко выраженными эмоциями и активной жизненной позицией. Синий цвет автомобиля отражает рассудительность, задумчивость, тщательное принятие решений, стабильность, надежность и спокойствие своего хозяина. Фиолетовый цвет автомобиля выбирают творческие люди, а розовый — мечтательные, нежные и добрые. Оранжевый цвет скажет о хозяине, как о коммуникабельном и энергичном человеке. У таких людей отличное чувство юмора и крепкое здоровье.