Хочу работать на себя, а не на «дядю»



Работа занимает практически половину жизни человека. На работе сотрудник выполняет поручения руководителя, предлагает свои идеи, реализует себя, как профессиональную личность, общается с коллегами, завтракает и обедает, а некоторым приходится даже «ночевать» на работе. Оставшееся время люди тратят на отдых, времяпровождение с родными и близкими, досуг и хобби. У многих этого времени может не хватать на реализацию всего задуманного. Тем самым приходится искать работу со сменным графиком, которая часто подразумевает гораздо меньшую оплату труда по сравнению с пятидневной рабочей неделей.

Фриланс является одним из современных направлений в организации труда. При этом только немногие знают, что это такое. Работа фрилансером не требует длительной процедуры официального оформления и сопутствующей бумажной волокиты. Фрилансер может не ходить на работу каждый день, а выполнять свои функциональные обязанности удаленно из дома. У фрилансера нет злого начальника и строго соблюдаемого графика, а заработная плата не имеет фиксированного предела. Удаленная работа станет настоящим подарком для тех, кто живет в удаленных от бизнес-центров спальных районах, кому тяжело вставать рано утром, и кто не любит ездить на общественном транспорте или стоять в пробках. При этом фрилансером может стать любой желающий, даже если он имеет основную официальную работу.

Как стать фрилансером

Для того чтобы стать фрилансером, понадобится доступ в Интернет. Следующее, что необходимо определить – это то, что человек умеет делать лучше всего. Например, любителям баловать своих домочадцев изысканными блюдами, можно открыть свой мини-ресторанчик по доставке еды. Необходимо создать простую посадочную страницу (сайт) и разместить на нем перечень блюд, который можете приготовить. Сайт удобно рекламировать с помощью других Интернет-источников – социальных сетей или площадки для фрилансеров. Площадка для фрилансеров представляет собой платформу или, по-другому, биржу, где специалист самостоятельно выбирает то направление, в котором ему будет комфортно работать. Большим преимуществом фриланса выступает то, что человек сам назначает стоимость за оказываемые услуги. Выполнять заказы можно не только на территории региона, где проживает специалист, но и даже делать работу для иностранцев.

Единственные трудности, которые могут возникнуть на пути начинающего фрилансеры – это получение первого заказа в условиях высокой конкуренции. Прежде чем размещать свои услуги на бирже, проанализируйте выбранную нишу, а точнее то, что предлагают на ней специалисты. Выделите основные ключевые моменты и внесите в них что-то уникальное, чего нет у остальных. Это позволит выделить фрилансера среди других специалистов. Ни в коем случае не делайте в качестве уникального предложения низкую стоимость за оказываемые услуги! Цена должна быть первое время чуть ниже средней, а затем постепенно расти вверх, но не становясь предельно высокой. После окончания работ с первым клиентом, не стесняйтесь попросить от него отзыв за работу. И, конечно же, взявшись за исполнение заказа, соблюдайте все оговоренные сроки. Доверие, честность и пунктуальность – три важных принципа не только начинающего, но и любого другого фрилансера.

Какие профессии востребованы в области фриланса

Как и любой другой рынок труда, биржа фриланса так же пополняется востребованными и актуальными профессиями. На сегодняшний день специалисты выделяют следующий перечень специалистов, которые имеют стабильный высокий заработок, работая удаленно. К самой простой профессии относится наборщик (переводчик) текста или копирайтер, которые переводят текст с изображения в программу, откуда его можно скопировать. Копирайтер пишет заказные тексты, а переводчик, соответственно, переводит на нужный язык. Веб-программисты и дизайнеры занимаются написанием сайтов или приложений, игр на языках разных кодов. А дизайнеры оформляют кодированную информацию визуально, чтобы любому человеку она была понятна. Менеджер по рекламе работает с программами, способствующими увеличению посещений сайтов или страниц в социальных сетях, с целью покупки товара, который на них размещается. При этом специалист использует в своей работе алгоритмы, с помощью которых человек узнает о существовании рекламируемого продукта. Рекламист одновременно может совмещать работу копирайтера, дизайнера и продавца. Молодые или несовершеннолетние граждане могут работать блоггером. Такая работа будет не только удовольствием зарабатывать крупные суммы, но и позволит стать известным хотя бы в узких кругах.