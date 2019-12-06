Снегоуборочная машина: виды и как выбрать?

Выбор модели зависит от того, как часто будет нагружаться машина, территории уборки и финансовой состоятельности потребителя (ценовой сегмент может быть от 20 до 100 тысяч рублей).

Самым важным аспектом, на который стоит обратить внимание при выборе такой машины, является тип двигателя

Ледяные горки, снежки, снеговики и сугробы не оставят равнодушным ни одного ребенка, особенно это касается тех, кто проживает в частных или загородных домах. Но является ли зимний период таким же интересным для взрослых? Отчасти да, поскольку зима подразумевает выпадение снега, а его необходимо убирать. Какую именно снегоуборочную машину лучше всего взять?

Общее устройство

Сам по себе снегоуборщик — достаточно несложная конструкция. Он состоит из корпуса, двигателя, шнеков, т.е. приспособлений для собирания снега и элементов управления. Такая машина, способна в несколько раз ускорить и облегчить уборку территории от снега.



Существует два вида такой техники. Одноступенчатые снегоуборщики, которые одновременно собирают снег и выбрасывают его. Такие аппараты более уязвимы к твердым материалам, поскольку скорость вращения шнеков намного выше, что может привести к их более быстрому износу. Вторая категория – это двухступенчатые. Они оснащены ротором, который выполняет связывающую функцию между шнеками и желобом для выброса снега. Таким образом, обороты шнеков значительно меньше, что гарантирует более долгий срок службы машины. На этом сходства у снегоуборщиков заканчиваются, и начинается «гонка преимуществ», о которых и поговорим.

Особенности строения

Самым важным аспектом, на который стоит обратить внимание при выборе такой машины, является тип двигателя. Вообще существует бензиновый и электрический двигатели. Электродвигатель ограничен длиной провода, поэтому им можно очистить сравнительно небольшой участок территории. При этом он более экономичен, поскольку не требует замены масла и заливки топлива. Мощность электрических двигателей в среднем составляет 4 лошадиных силы, в то время как у бензинового двигателя может быть в диапазоне от 3 до 15 лошадиных сил, что подразумевает более высокую производительность последних. При всем этом, объем топливного бака может составлять 2 – 5 литров. Расход топлива зависит от мощности машины и снежного покрова (рыхлый снег или заледенелый). Также снегоуборочные машины отличают по размерам ковша, в который происходит захват снега. Так у бензиновых снегоуборщиков он несколько больше от 1,3 кв.м. до 8,9 кв.м., в то время как у бензиновых – он находится в пределах 0,3-1,8 кв.м. Так же снегоуборщики зачастую оснащены боковыми снегообрушителями, для того что обеспечить сброс верхних частей с высоких сугробов.

На что стоит обратить внимание?

Основным отличием у снегоуборочных машин является их самоходность. Т.е. модели машин могут в автоматическом режиме передвигаться по территории уборки или их придется толкать самостоятельно. Аппараты, вес которых составляет до 40 кг, обычно не оснащены такой функцией, поскольку их мощность не превышает пяти лошадиных сил и убирать с их помощью заледеневший снег не предусмотрено.

Машины с весом от 50 до 100 кг, просто физически не получится передвигать человеку. Поэтому на таких моделях устанавливают движущийся механизм. Он может быть как гусеничный, так и на колесах. Соответственно у гусениц большая проходимость и возможность без проблем подниматься в горку. Колеса же эффективны на прямых участках, безо льда на дороге. Самоходные варианты снегоуборочных машин практически без исключений оборудованы коробкой передач, которая позволяет подобрать наиболее эффективную скорость передвижения. Также некоторая техника оснащена специальным регулятором, который дает возможность настроить дальность и направление выброса снега.

На данный момент существует множество производителей снегоуборочной техники. Это могут быть марки как японского и американского производства, так и отечественного. Выбор модели зависит от того, как часто будет нагружаться машина, территории уборки и финансовой состоятельности потребителя (ценовой сегмент может быть от 20 до 100 тысяч рублей). Для того чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется проконсультироваться со специалистами, почитать отзывы других людей и, по возможности, попросить произвести тест — драйв. В любом случае, снегоуборочная машина является незаменимым помощником в частном доме.