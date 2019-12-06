Красивое жилье к 31 декабря!

Почти у каждого человека в холодный период года есть желание придать домашнему интерьеру особый уют, ведь большую часть времени приходится проводить дома.

Выбирая новые шторы на зиму, имейте в виду, что натуральная ткань, несмотря на ее благородный и дорогой вид, не подойдет для комнаты, в которую проникают прямые солнечные лучи

Сделать дом или квартиру уютными помогут правильно расставленные акценты в деталях интерьера, новая мебель и следование модным тенденциям в области дизайна помещений.

Создать теплую обстановку дома зимой помогут не только отопительные приборы, но и приглушенные оттенки приятных красок в домашнем декоре, а также пряная и шоколадная ароматизация жилого помещения. Не стоит забывать о том, что длительность светового дня короткая, а это значит, что недостаток освещения может сказаться на психоэмоциональном состоянии человека. Поэтому в деталях домашнего интерьера должны присутствовать всевозможные светильники, гирлянды, лампочки и потолочное освещение. Держи голову в холоде, а ноги в тепле – хорошая рекомендация для того, чтобы приобрести на зиму ковры и дорожки, утеплить пол. В качестве дополнительных аксессуаров подойдут пледы и декоративные подушки.

Выбираем шторы

Когда основные детали домашнего уюта на зиму определены, следующим этапом станет подбор материалов для них. В первую очередь, избавляемся от штор из легких летних тканей. Отдайте предпочтение портьерам и плотному полотну. Если в комнате висит тюль, она должна быть темного теплого оттенка. Выбирая новые шторы на зиму, имейте в виду, что натуральная ткань, несмотря на ее благородный и дорогой вид, не подойдет для комнаты, в которую проникают прямые солнечные лучи, постольку, поскольку они способствуют выгоранию цвета или рисунка. Так, шторы из хлопка и льна потребуют к себе трепетного ухода и дополнительных приобретений в виде подкладки от выгорания. Поэтому выбор остановите на шторах из полусинтетической ткани. Добавление в натуральные волокна полиэстера позволяет эксплуатировать шторы в течение долгого времени, их можно стирать самостоятельно и выглядят они ничуть не хуже 100% натуральных тканей. Для кухни подойдут шторы из вискозы, обладающей огнеупорными свойствами.

Эко стиль – лето зимой

На сегодняшний день модным течением в области дизайна помещений выступает эко стиль. Он основывается на смешении нескольких направлений современных дизайнов. Главным правилом эко стиля является использование натуральных материалов в отделке и мебели, или их имитация. На примере штор было показано, почему не всегда следует придерживаться строгих правил в создании интерьера. Эко стиль отлично сочетается с минимализмом и hi-tech стилем, предполагающим цифровую модернизацию помещений гаджетами. Поэтому наполнять жилые помещения нужно только используемой, необходимой мебелью. Не используйте в интерьере на зиму «холодные» поверхности, такие как металл, пластик, стекло и т.д. Мебель для теплого и уютного эко стиля должна состоять из дерева, камня, эпоксидной смолы, плетений или из грубой ткани – мешковины. Кровати, диваны, столики и стулья должны быть цельными и массивными.

Что касается освещения, то предпочтение следует отдать теплому цвету, имитирующему солнечный свет. Откажитесь от прозрачных, «ледяных» люстр. Домашний уют создадут объемные потолочные светильники цилиндрических форм. Цвет плафона может быть молочного или пастельного оттенка. Осветительные приборы в стиле «лофт» так же станут отличным вариантом зимнего интерьера. Дизайнеры помещений рекомендуют располагать освещение точечно. Например, использовать встроенную подсветку в виде неоновой и светодиодной ленты, или украшать столики светильниками, сделанными собственными руками. Идеи для хэндмейда можно посмотреть на сайте Pinterest.ru. Натуральное освещение ароматическими свечами создаст не только живую обстановку в жилом помещении, но и поможет быстро согреться, получить порцию расслабления.

Цвета для исполнения идей в интерьере эко стиля должны быть натуральными. В них могут войти песочные, коричневые, теплые зеленые и желтые оттенки. Завершить полноценный образ дизайна помещений помогут декорированные аксессуары. Например, напольные растения или цветы в плетеных горшках. В них можно добавить морскую гальку для большей натуральности. На диван накиньте плед и положите поверх пару маленьких подушечек. Самое главное – не переусердствовать с мелкими деталями, иначе современный эко стиль превратится в совдеп. Эти простые рекомендации по оформлению домашнего интерьера на зиму создадут в холодные вечера атмосферу тепла и уюта.