Маникюр для вашего пёсика, стрижка для вашей кошечки



Сегодня «груминг» модное слово у владельцев животных. Означает оно целый спектр гигиенических процедур для питомцев: стрижка шерсти, уход за ногтями, ушами, зубами. Раньше такие манипуляции были знакомы только тем владельцам, чьи зверятки участвовали в выставках, но сейчас все больше людей понимают необходимость следить за чистотой и здоровьем своего животного.

К парикмахеру



Стрижка – это, в первую очередь, гигиеническая процедура. Если у животного длинная шерсть, она требует тщательного ухода и внимания. Вычесывать длинношерстных животных грумеры рекомендуют каждый день. Также регулярно необходимо мыть животное с применением бальзамов и кондиционеров для шерсти.Нерегулярный уход приводит к тому, что шерсть плохо обновляется, что может привести к проблемам с кожей животного. Кроме того, большое количество выпавшей шерсти при вылизывании попадает в желудок животного. Если будут образовываться слишком большие комки, это грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом животного.Если у вас недостаточно времени для проведения гигиенических процедур своему питомцу или если ваш сорванец не слишком любит щетки и воду, стоит задуматься о профессиональном уходе. Грумеры подстригают животное, вычесывают шерсть и удаляют колтуны.Для собак предусмотрена процедура стриппинга. Так называется удаление отмерших волосков, которое заменяет естественную линьку пса. Эту процедуру нельзя заменять бритьем, так как оно нарушает природную структуру шерсти.

«Маникюрный» салон

Если вы считаете, что когти у животных должны быть такими, какие заложены природой, то вы сильно ошибаетесь. Ведь у человека тоже «заложено природой», но все же мы ухаживаем за своей ногтевой пластиной. Стрижка когтей важна для здоровья питомца.

У собак чрезмерно отращенные ногти могут приводить к тому, что будут появляться трещины и надломы, что причинит животному боль и даже может вызвать кровотечение. Также излишне удлиненные когти мешают правильно функционировать лапе, что может привести к ортопедическим проблемам.

У кошек процедура стрижки когтей обычно проводится для комфорта хозяина. Острые коготки повреждают мебель, царапают человека, а иногда могут приводить и к травмам самой кошки: например, кошка, зацепившись когтем, может вывихнуть лапу. Кроме того, примерно один раз в неделю необходимо проверять задний коготь, который находится на боковом пальце кошки. Он может закручиваться и ранить кожу животного.

В отличие от ногтей человека, в когтях животных есть нервные окончания. Также в них проходят кровеносные сосуды. Поэтому для безопасности животного лучше доверить «маникюр» специалистам. Процедура безболезненна для животного, выполняется стерильным инструментом и длится всего несколько минут.

Укольчик для здоровья

Любящий хозяин обязательно должен позаботиться о вакцинации своего питомца. Ошибочно полагать, что вакцинировать животных нужно только в преддверии дачного сезона. И еще большее заблуждение, что прививки требуются только тем животным, которые бывают на улице.

На самом деле вакцинация не зависит от сезона. Всех животных обязательно прививать от бешенства и инфекций. Обычно ветеринар делает первый укол, затем повторный от инфекций через три недели, а затем один раз в год. Перед любой вакцинацией необходима консультация специалиста, где вам расскажут как подготовить к процедуре свое животное: обработать от внутренних паразитов — глистов, а также внешних — блох.

Обязательно вакцинировать и домашних кошек, и мелких собак, которые не выходят гулять. Это связано с тем, что животное ходит по дому, куда вы приходите в уличной одежде и обуви. Принести на них возбудителей, опасных для питомца, проще простого.

Главная задача внимательного хозяина – окружить вниманием доверившегося ему малыша. Именно в ваших руках забота о красоте и здоровье вашего любимца.