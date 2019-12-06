В каком возрасте девочке посетить первый раз гинеколога?

Немедленно записаться на прием следует в том случае, если у ребенка есть жалобы на какой-либо дискомфорт. Другим поводом для беспокойства может стать волнение родителей по поводу слишком раннего полового созревания девочки.



Мамам и дочкам

Не существует однозначного ответа на вопрос, когда родителям следует вести дочерей на первый осмотр к гинекологу. В Российской Федерации установлены два обязательных профилактических осмотра гинекологом для детей: перед началом школы и в 5-6 классе, когда у девочек начинается процесс полового созревания.

Кроме двух фиксированных осмотров, существуют важные поводы для обращения к врачу в детском возрасте. Прежде всего, немедленно записаться на прием следует в том случае, если у ребенка есть жалобы на какой-либо дискомфорт. Другим поводом для беспокойства может стать волнение родителей по поводу слишком раннего полового созревания девочки. Причины этого могут скрываться в серьезных неполадках в работе эндокринной системы организма, которые необходимо лечить. В целом, если у ребенка нет жалоб, начинать визиты к гинекологу можно с 14 лет.

Для девушек постарше визиты должны стать регулярными с началом половой жизни. При постоянном партнере и отсутствии каких-либо жалоб посещать гинеколога необходимо с периодичностью раз в год. После смены полового партнера всегда следует наносить внеочередной визит к врачу для профилактики и предупреждения возможности заражения различными заболеваниями.

После 30 лет необходимо завести полезную привычку и посещать гинеколога раз в полугодие.

Профилактическое гинекологическое обследование включает следующие этапы:

1. Осмотр внутренних репродуктивных органов.

2. Осмотр шейки матки, при необходимости биопсия для предупреждения и ранней диагностики рака.

3. Забор материала для анализа микрофлоры.

4. УЗИ органов малого таза.

5. Осмотр лимфатических узлов и молочных желез, при необходимости назначается УЗИ и консультация маммолога.

Регулярные осмотры позволяют вовремя диагностировать тревожные симптомы и своевременно отреагировать на них, не допуская развитие серьезных заболеваний, в том числе рака шейки матки и молочных желез. По статистике, именно эти женские органы находятся в зоне риска онкозаболеваний и занимают первое место среди всех видов рака у женщин. На сегодняшний день этот серьезный диагноз уже не звучит как смертельный приговор, если рак был обнаружен на ранних стадиях, после лечения можно вернуться к полноценной и здоровой жизни.

Женщинам необходимо помнить, что здоровье — это зона их ответственности. И самое простое, и одновременно самое важное, что для него можно сделать, — регулярно посещать врача-гинеколога.

Когда следует записаться на прием к гинекологу

1. При появлении даже минимального дискомфорта и боли в половых органах.

2. Если были замечены изменения в менструальном цикле, будь то продолжительность или количество.

3. При болевых ощущениях внизу живота, которые могут отдавать в поясницу или ногу.

4. Если наблюдаются приливы жара к верхней части тела, появилась излишняя нервозность, проблемы со сном, учащено сердцебиение.

5. После выписки из больницы, после гинекологической операции или неудавшейся беременности.

6. При планировании беременности.

7. Для подбора надежного метода контрацепции, если беременность не планируется.

Современная гинекология

Как и вся медицина, гинекология не стоит на месте и достигла значительных успехов в лечении женских заболеваний, в особенности с помощью методов малоинвазивной хирургии.

Эндоскопия

В современной гинекологии для лечения внутренних репродуктивных органов широко применяются методы диагностики и операции с применением эндоскопа – специального оптического инструмента. Его вводят в организм через естественные отверстия или сквозь небольшие проколы. Этот инструмент в тандеме с мастерством врача позволяет эффективно решать возникшие проблемы. Такое хирургическое вмешательство будет максимально бережным и безболезненным для пациентки.

Лапароскопия

С помощью незначительных проколов врач получает доступ к органам малого таза и, используя видеокамеру, проводит обследование или операцию. Такой метод в разы сокращает послеоперационный период, позволяет обнаружить и эффективно справиться с патологией. Показанием к лапароскопии является необходимость диагностики опухоли матки и придатков, эндометриоз. Кроме этого, метод позволяет точно диагностировать острые патологии, например: апоплексию яичников, внематочную беременность или разрыв опухоли.

Гистероскопия

Этот метод позволяет исследовать и проводить операции внутри матки. Показанием являются кровотечения неясного происхождения, необходимость обследования полости органа после кесарева сечения, лечение полипов внутри матки, а также диагностика и лечение патологических процессов эндометрия.