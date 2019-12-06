Более 21 000 рублей собрали для больных туберкулезом детей жители Бердска

Для покупки сладких подарков требуется еще 24 000 рублей. Дети с нетерпением ждут в гости бердского Деда Мороза.

Первые новогодние подарки принесли в редакцию

Перечисляют деньги и приносят их в редакцию на подарки для туберкулезных детей благотворители Бердска. Вместе с перечислениями на карту Сбербанка получилось 21 490 рублей. Если брать сладкие новогодние подарки в районе 300 рублей, то читатели собрали для больных деток уже 70 наборов конфет. Осталось собрать 80. То есть еще около 24 тыс. рублей.

Постоянная участница акции по сбору подарков для туберкулезных детей Надежда Новикова в этот раз принесла для малышей пакет с игрушками, раскрасками и канцелярскими принадлежностями. Бердчанка пожелала деткам скорейшего выздоровления, и побольше в их жизни радости.

Бердчанка Лариса передала ребятишкам три сладких новогодних набора и канцелярские принадлежности.

В туберкулезных больнице и санатории сейчас находятся более 140 человек. Большая часть детей в возрасте от 7 до 14 лет. Кто-то из ребятишек уже не первый раз приезжает на лечение — происходят рецидивы.

Приближается Новый год. И взрослые, и дети ждут его как чуда. В наших с вами силах устроить маленькое чудо для больных туберкулезом детей. Ведь не столько много и надо, всего-то конфеты и игрушки, чтобы мордашки деток расцвели улыбками, и на какое-то время они забыли, что рядом нет родных и их не мучают болезни.

В этот раз нужно будет собрать 150 новогодних подарков. Собирать сладости мы будем с начала декабря.

Малышам из туберкулезного санатория нужны не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности, раскраски, игрушки, развивающие игры, подгузники (размер 5, 6), средства личной гигиены.

Если вы готовы помочь больным детям, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 19.00, в остальные дни — с 9.00 до 19.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову.

№4276844019091537 (назначение платежа — для детей).

Благодарим! Cпасибо и низкий поклон:

Дмитрий Рудольфович — 1000 рублей. Спасибо!

Наталья Яковлевна — 200 рублей. Спасибо!

Евгений Витальевич — 70 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 500 рублей. Спасибо!

Елена Владимировна — 1000 рублей. Спасибо!

Неизвестный благотворитель — 300 рублей. Спасибо!

НАО «Харменс» — 5000 рублей. Спасибо!

Евгения Романова — 500 рублей. Спасибо!

Оксана Сергеевна — 250 рублей. Спасибо!

Сергей Иванович Каршеник — 3000 рублей. Спасибо!

Александр Никифорович Башкатов — 500 рублей. Спасибо!

Анастасия Владимировна — 300 рублей. Спасибо!

Екатерина Сергеевна — 500 рублей. Спасибо!

Илья Сергеевич — 4000 рублей. Спасибо!

Наталья Александровна — 500 рублей. Спасибо!

Людмила Викторовна — 1200 рублей. Спасибо!

Ольга Николаевна — 150 рублей. Спасибо!

Екатерина Артемьевна -500 рублей. Спасибо!

Марина Викторовна — 500 рублей. Спасибо!

Тамара Павловна Лапа — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Владимировна — 500 рублей. Спасибо!

Владимир Олегович — 500 рублей. Спасибо! И за слова спасибо — чтобы чудо все-таки произошло!

Вероника Юрьевна — 500 рублей. Спасибо!