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На автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске

11:45 06.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за новых расходов небольшой годовой бюджет приюта пришлось ужать на других статьях. Пополнять их будут с новых платных услуг. Всего годовой бюджет приюта составил 6, 069 млн рублей.

На автомобиль с водителем дали деньги собачьему приюту «Надежда» в Бердске
Взять животное из приюта может любой бердчанин

Бюджет приюта для бездомных животных «Надежда» в 2020 году обсудили на депутатском комитете по промышленности и предпринимательству в Бердске.

По словам директора приюта Дмитрия Ильченко, в фонд оплаты труда на 2019 год были заложены средства в размере 3, 935 млн рублей. В 2020 году произошло его увеличение за счет повышения на 1,4 МРОТ и добавилась ставка водителя. Соответственно увеличились страховые взносы. По всем остальным статьям расходов прошло уменьшение. Всего годовой бюджет приюта составил 6, 069 млн рублей. Почти такой же, как был и в 2019 году.

В этом году в приют приобретали угля на 180 тыс. рублей, в следующем заложили 150 тыс. рублей, так топить меньше же не будут, размышляли депутаты.

Где-то придется экономить, какую сумму дали на год, ту и расписали, пояснил Ильченко. Дмитрий Викторович отметил, что сейчас на рассмотрении введение дополнительных платных услуг. Канцелярские и хозяйственные принадлежности придется приобретать с платной деятельности. Произошло уменьшение расходов на медикаменты — их приобретут за счет областной субсидии.

— У нас получается, что заработная плата увеличилась и автомобиль у нас добавился — ГСМ и содержание требуют средств. Из чего-то мы забрали, чтобы автомобиль у нас в приюте был, — подчеркнул Ильченко.

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