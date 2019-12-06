Психиатр отказался приходить ради справки на ВТЭК к ребенку-инвалиду в Бердске

Светлана Козлова почти 18 лет заботится о дочери, которая не двигается и не говорит, признана недееспособной. При оформлении бессрочной «взрослой» инвалидности она столкнулась с черствостью медиков.

Светлана Козлова всю жизнь возит ребенка на инвалидной коляске

Кристине Козловой в конце января 2020 года исполнится 18 лет. Формально она станет совершеннолетней. Но родившаяся 23 января 2002 года с тяжелым ДЦП и другими пороками развития Кристина так и остается беспомощным созданием. Она не двигается, не говорит. Суд признал ее недееспособной. Но ее мама все эти годы мужественно переносит все тяготы, ухаживая за ребенком-инвалидом.

Изменить ситуацию уже невозможно. Светлане Козловой остается только подтверждать инвалидность дочери, чтобы получать пособие. На него они и живут, поскольку работать Светлана не может — дочь нельзя оставить ни на минуту. Обычно все справки от врачей она получала без проблем. А тут, накануне очередного заседания ВТЭК (врачебно-трудовая экспертная комиссия), Светлане никак не удается пригласить психиатра. Если она не соберет все справки, Кристина не сможет получить «взрослую» инвалидность. Уже бессрочную.

— На 23 декабря нам назначили ВТЭК. Это очень сложно. И все анализы и выводы должны сделать в детской поликлинике. Все уже готов, кроме заключения психиатра. Она говорит, что не пойдет к нам и — все! Этим управляет заведующая поликлиникой — направляет психиатра, который работает всего два раза в неделю, приезжает из Академгородка. Но до нее невозможно дозвониться! А взрослая поликлиника Кристину тоже не берет, так как ей еще нет 18-ти лет, — сквозь слезы рассказала Светлана.

По ее словам, «взрослый» психиатр потребовал от председателя врачебной комиссии, чтобы психиатр и заведующая детской поликлиники объяснили свои действия.

— Если мы не сможет вовремя оформить инвалидность, ребенок пострадает, так как мы потеряем деньги. Нам назначили заранее экспертизу, потому что она будет заочной — на основании медицинских документов, ребенка везти не надо. Документы возит курьер. А мы не можем собрать все, поскольку психиатр отказывается. И ничем это не обосновывает. Все заврались. Я не понимаю, почему на пустом месте возникает скандал: на 5 минут прийти, посмотреть и написать на листочке! — недоумевает мама Кристины.

Сейчас она является опекуном дочери. Пока временно — на полгода. После совершеннолетия детей-инвалидов их родители оформляют опеку. Таков закон. Органы опеки приходят с проверками и контролируют семьи с взрослыми людьми с ограниченными возможностями.

Светлана Козлова в декаду инвалидов, которая проходит сейчас, попыталась дозвониться по прямой линии, но безуспешно — либо занято, либо сбрасывают. Но она твердо намерена жаловаться в минздрав Новосибирской области, чтобы получить обоснование действий заведующей детской поликлиникой и психиатра, которые отказываются выполнять свои прямые профессиональные обязанности.

— Зачем они над нами издеваются! У меня давление подскочило настолько, что я не могу на улицу выйти с ребенком на коляске. Все на нервах. Кристина тяжелая. А заболеть я права не имею, — отметила Светлана, сожалея, что не может погулять с Кристиной, пока стоит теплая погода.

Светлана вспоминает, что 4 раза собирала справки для ВТЭК и никогда не возникало проблем. У нее нет объяснения такого скотского отношения к ней и ее больному ребенку.

Заместитель главврача бердской ЦГБ по лечебной части Марат Зарипов пообещал разобраться в ситуации, поговорить с завполиклиникой и выяснить, почему психиатр отказывается приходить к Козловым, чтобы написать справку о состоянии здоровья Кристины. Если претензии Светланы найдут свое подтверждение, виновные понесут наказание.