Вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске

На перекрестке улиц Боровой и Толстого водители вынуждены тормозить на перекрестке без автомобилей. Горожане просят изменить здесь схему движения для безопасности. Напомним, чиновника города было отправлено 42 вопроса о дорожных проблемах.
— Кто на Боровой — Толстого реализовал такое движение? Люди едут с Микрорайона по Боровой и вынуждены тормозить, чтобы посмотреть, не едет ли кто-то, как того требует знак «уступи дорогу». С той стороны, где преимущество, едут раз в пятилетку. Это не безопасно и не экологично. Поменяйте там знаки местами все, — просят бердчане.
На вопрос ответил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что движение организовано здесь в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения, и менять его никто не будет.
— На указанном пересечении организовано круговое движение. По знаку 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, — уточнил Владимир Николаевич.
Также напомним, что жители просят спасти детей от наезда машин — установить светофор на остановке «Космическая» жители Бердска.
2. там круговое движение. где проблемы? в невнимательных водятлах, которые прут несмотря на знаки?