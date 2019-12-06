Вынуждены тормозить и провоцировать ДТП на перекрестке улиц Боровой и Толстого водители в Бердске

Бердчане просят поменять местами дорожные знаки. Сейчас должны уступать дорогу там, где нет машин. Чиновники отмечают, что менять ничего не будут. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Бердску нужны дороги».

Организацию движения на ул. Боровой считают аварийной жители Бердска

На перекрестке улиц Боровой и Толстого водители вынуждены тормозить на перекрестке без автомобилей. Горожане просят изменить здесь схему движения для безопасности. Напомним, чиновника города было отправлено 42 вопроса о дорожных проблемах.

— Кто на Боровой — Толстого реализовал такое движение? Люди едут с Микрорайона по Боровой и вынуждены тормозить, чтобы посмотреть, не едет ли кто-то, как того требует знак «уступи дорогу». С той стороны, где преимущество, едут раз в пятилетку. Это не безопасно и не экологично. Поменяйте там знаки местами все, — просят бердчане.

На вопрос ответил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Он отметил, что движение организовано здесь в соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения, и менять его никто не будет.

— На указанном пересечении организовано круговое движение. По знаку 4.3, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку, — уточнил Владимир Николаевич.

Также напомним, что жители просят спасти детей от наезда машин — установить светофор на остановке «Космическая» жители Бердска.