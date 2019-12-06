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Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске

12:30 06.12.2019, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Начмед бердской ЦГБ Марат Зарипов пообещал: медики постараются сделать все, чтобы подобное не повторилось. Но бердчане, сидевшие в очереди, не пропустили людей на колясках в рентген-кабинет.

Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске
Инвалиды с ампутированными ногами ждали больше часа в очереди
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Сидеть в очереди с кровоточащими ампутированными ногами больше не будут инвалиды в Бердске

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Приказал не повторять ситуацию новый начмед горбольницы Бердска персоналу поликлиники №2 города, как с инвалидами с кровоточащими ногами в очереди.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что двум мужчинам-инвалидам пришлось сидеть в очереди после ампутации конечностей их никто не пропустил вперед. Из хирургического отделения поликлиники №2 больных направили на рентген. Никто из медсестер и санитарок пациентов не сопроводил. С одним из мужчин, Александром, были два друга из Бердска и Новосибирска. Один сопровождавший Сергей Тимаев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что 1 час 10 минут, они прождали у дверей.

Заместитель главврача бердской ЦГБ по лечебной части Марат Зарипов отметил, что, по данным медработников, инвалидам пришлось ждать полчаса или сорок минут, не больше. Но впредь они постараются не повторять таких ошибок.

— Я поговорил с персоналом. Иногда привозят срочные снимки, ждет машина. Поэтому была задержка. Ситуация была оговорена с врачами и лаборантами, я провел беседы, — сказал Марат Марсович 4 декабря.

Марат Зарипов пообещал: медики постараются сделать все, чтобы подобное не повторилось. Но в очереди сидели бердчане, которые не пропустили инвалидов, сославших на живую очередь.

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