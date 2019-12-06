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Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска

09:30 06.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой, предоставлены Александром Лебедевым
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Александр Лебедев, прослужив 30 лет в частях пожарной охраны, написал книгу. Работа пожарных — это тяжкий труд, сопряженный с человеческими трагедиями.

Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Александр Лебедев за 30 лет безупречной службы бердчанин награжден тремя медалями за выслугу лет и медалью «За отвагу на пожаре»

Александр Лебедев, прослужив 30 лет в частях пожарной охраны, написал книгу «Летопись Бердской пожарной охраны». В ней рассказывается об истории и развитии пожарных частей Бердска.

Александр Лебедев окончил Иркутское пожарное техническое училище, попал по распределению в краснознаменную пожарную часть в Красноярске начальником караула.
— Представьте, приходит курсант на огромный завод по производству синтетического каучука. Все вещества ядовитые и взрывоопасные. Это был хороший старт в профессию, где я научился применять полученные знания на практике, — рассказал герой рубрики «Профессионалы XXI века».

Работал в Канске, затем перевелся в Лесосибирск, где прослужил в пожарных частях 20 лет. Вся грудь нашего героя в медалях. За 30 лет безупречной службы бердчанин награжден тремя медалями за выслугу лет и медалью «За отвагу на пожаре». Он организовывал работу частей и тушил пожары. По мнению бердчанина, главными качествами, которыми должен обладать пожарный — это решительность, смелость и умение находить общий язык с людьми.

Пока разбили стеклоблоки — 25 человек уже мертвы

За годы работы Александр Николаевич повидал много страшного. Особенно он помнит один пожар, который до сих пор не укладывается у него в голове.

— На красноярском заводе цветных металлов вспыхнул пожар от сварочных работ, загорелась краска на стенах. Причина — нарушения правил безопасности. Огнем были разрушены пластиковые трубопроводы, и все помещение заволокло ядовитым газом. Пожарные, поднимаясь по лестнице, видели мечущихся от страха и ужаса людей за стеклоблоками. Пытались разбить, чтобы вызволить. Не получилось. Разбили стеклоблоки, но 25 человек уже были мертвы, — рассказал Лебедев.

Несмотря на то, что пожарная охрана развивается, в ее распоряжении высококачественная техника, пожары продолжают уносить тысячи жизней взрослых и детей.
— Чтобы не было пожаров, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Дети должны с молоком матери впитывать, хоть в форме игры, хоть на примерах — к чему приводит их несоблюдение. Спички прятать бесполезно, нужно научить, что это не игрушка. В домах установить пожарные извещатели. Чтобы в каждой квартире был огнетушитель. Следить за исправностью электропроводки, — убежден ветеран пожарной охраны.

Идеальный город, для того чтобы жить

У Александра Николаевича два сына. Один пошел по его стопам и работает в красноярской пожарной охране, другой — менеджером в Бердске. Они с супругой часто приезжали в гости и так им понравился город, что в 2014 году решили переехать.

— Мы захватили время, когда он был весь цветущий, в зелени, чистенький, малолюдный. Сейчас, к сожалению, стало меньше цветов, раньше меня потрясало, что по улице Ленина огромные клумбы в несколько уровней, альпийские горки, фигурки. Хотелось ходить, любоваться и фотографировать. Тихо. Мало транспорта и людей. Идеальный город, для того чтобы жить. А сейчас — машин море, кучи мусора. Но после капремонтов стала необычайно красивой улица Ленина. Сказочное освещение. И место рядом с Ремиксом очень облагородилось. Прогуляться от Северного летом в ту сторону — удовольствие для души, — поведал сибиряк.

В свободное время 62-летний пенсионер вместе с супругой-художницей работает на даче, помогает ей выращивать овощи и цветы. Телевизор наш герой не смотрит, а пишет книги. Первая — об истории пожарной охраны Лесосибирска, написана была за четыре месяца к 80-летию советской пожарной охраны. Вторая увидела свет в 2019 году. Она посвящена истории пожарной охраны Бердска. Ее он писал четыре года.

Оснащение пожарных команд в 1908 году состояло из 7 пожарных машин

Сначала изучил историю города, используя данные в интернете и бердских библиотеках. Работал с архивами, книгами приказов бердской пожарной команды, хранящиеся в бердском историко-художественном музее. Далее составил план, с кем он будет встречаться.
В Бердске были четыре пожарные части: городская, радиозавода БЭМЗа, химзавода. Автор разговаривал с людьми, которые стояли у истоков их создания, получив информацию из первых уст.

В книге очень много фотографий из жизни пожарных.

Первое упоминание о пожарной охране Бердской волости относится к 1908 году. В 1908 году произошло 17 пожаров, сгорело 17 домов, убыток составил 377 рублей. Оснащение пожарных команд в то время состояло из 7 пожарных машин (огнегасительных труб на телегах), 16 бочек, 21 багра, 10 щитов. Сумма денежного содержания пожарных составила 975 рублей.

— Сейчас пожарные депо оснащены по последнему слову техники, работают высококлассные специалисты. Я посетил многие пожарные части в нашей стране, и бердские на очень высоком уровне.

17 апреля для бердчанина — особый праздник. День ветеранов пожарной охраны и органов милиции — пожарный, который свою жизнь посвятил этой благородной профессии, встречается с ветеранами, чтобы вспомнить былое. Александр Лебедев выступает на открытых уроках в школах. Его книгу можно почитать в библиотеках Бердска.

Автор видео Елена Белоусова

Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
Разбили стекла, а 25 человек уже мертвы. Книгу о буднях пожарных написал житель Бердска
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